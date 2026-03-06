Регионалният исторически музей – София организира образователната програма „Пролет в музея“

Регионалният исторически музей – София (РИМ – София) организира образователната програма „Пролет в музея“. Инициативата ще се проведе от 6 до 9 април и е подходяща за деца от 7 до 12 години, информират от екипа на музея.

Сред акцентите в програмата са запознаване на участниците с различни традиции около Великден, посещение в бившия царски дворец, изработване на екосъдове за разделно събиране на отпадъци.

В първия ден програмата започва със заниманието „Малките пазители на природата“, в което децата ще изработят кашони за разделно събиране на отпадъци и ще научат повече за екологията и грижата за околната среда. След това участниците ще посетят изложбата „Софийска Мала Света гора“ в Триъгълната кула на Сердика, посветена на 19 манастира от Софийската Мала Света гора, съхранили духовното и културното наследство на региона. Следобяд е предвидена презентацията „Дивата София“ на д-р Атанас Грозданов, която представя дивите животни, съжителстващи с хората в града. Програмата продължава с беседа „Символите и обичаите на Великден“, а денят завършва с творческо ателие „Птичка“.

На 7 април децата ще научат повече за „Животът през каменната епоха в Слатина, София“ чрез специална презентация. След нея ще се проведе творческо ателие „Рисувана керамика“, вдъхновено от праисторическите декоративни техники. След обедната почивка програмата продължава с презентацията „Праисторията в България“, която ще разкрие основни моменти от най-ранната история на нашите земи.

Темата на деня на 8 април е „Царска София“. Участниците ще се включат в музейна разходка, по време на която ще се запознаят с впечатляващи предмети и облекла, свързани с царския период. След това ще се проведе творческо ателие за апликации на умалени модели на исторически костюми. През втората половина на деня програмата продължава със „Следобед в Двореца“ – разходка из залите на бившия царски дворец, днес част от Националната галерия, с разкази за неговите някогашни обитатели. Денят завършва с беседа и творческо ателие, свързани с текущата временна изложба в галерията.

Последният ден е посветен на Средновековието. Участниците ще се запознаят с изложбата на художничката Текла Алексиева в Античен комплекс „Сердика“ чрез разказа „Приказно Средновековие“. Следва презентацията „Как хан Крум завладя Сердика“, която представя ключови исторически събития от ранносредновековната българска история.

Децата ще участват и в творческо ателие „Владетелите“, посветено на средновековните владетели. След обяда програмата завършва с четене на избрани истории от книгата Сто приказки на Текла Алексиева и Жеко Алексиев, представени сред експозицията на художничката.

Участието в заниманията се заплаща, като има избор дали да се посещават заниманията и в четирите дни, или само в един от тях. Родителите подготвят храната за своите деца съобразно индивидуалните им вкусове, уточняват от РИМ-София.

