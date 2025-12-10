Изложбата „Софийска Мала Света гора“ е така замислена, че започва по Коледа и ще приключи по Великден, каза доц. Венета Ханджийска-Янкулова

Изложбата „Софийска Мала Света гора“ неслучайно е планирана да се случи в навечерието на светлите коледни празници. Тя е така замислена, че започва по Коледа и ще приключи по Великден. Това каза директорът на Регионалния исторически музей (РИМ)-София доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова на откриването на експозицията „Софийска Мала Света гора“ в галерийното пространство на Триъгълната кула на Сердика, филиал на РИМ-София.

Иска ми се да ви разкажем как е съхранено това уникално средище на Софийската Света гора. Неслучайно е наречена по този начин тази огромна концентрация на манастири около София. Хубаво е, че се запазват сградите, а пък занапред се надявам, че те ще бъдат обживени с духа, в който са съществували някога, каза тя.

Доц. д-р арх. Валентина Върбанова отбеляза, че „изложбата е „изцяло архитектурна“ - измислена и направена от архитекти. Тя уточни, че манастирите на територията на Столична община са повече, но са подбрали тези от тях, които са културни ценности и имат статут.

„Тази изложба е насочена в различни посоки, включително и към развитие на културния туризъм на територията на Столична община. Някои от тези манастири са абсолютно готови и отговарят на всички критерии за развитие на културен туризъм. Други се нуждаят от ремонти. Трети дори не могат да се посетят и са сменили предназначението си. И там трябва да се замисли столичната управа“, каза арх. Върбанова.

В екипа на изложбата са също арх. София Лостова-Топалова, арх. Кристина Скрижовска, фотографът Константин Чакъров, Ивайло Иванов, чието дело са снимките с дрон и преводачът Станислава Николова.

Както БТА писа, понастоящем в Софийска област има около 60 православни манастира, от които 44 са действащи. Изложбата представя 19 от тях със статут на културни ценности в Софийската духовна околия.