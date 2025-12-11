Нашата история е историята на прадедите ни, каза Росен Петров на представянето на книгата си „Нека помним II - Истории от историята“

Нашата история не е някаква обща история по дебелите книги и по учебниците, които никой не чете и не е интересна. Това е нашата лична история. На моя дядо, на вашия дядо, на вашите прадеди. Това каза журналистът Росен Петров на представянето на книгата си „Нека помним II - Истории от историята“ в рамките на Софийския международен панаир на книгата тази вечер.

В книгата може да откриете и авторски творби на хора, които според мен не са издавани въобще, каза Петров. На събитието той разказа истории от книгата и прочете епилога и пролога на изданието.

„Г-н Петров постоянно повтаря: „Нека помним“. Какво трябва да запомним? Трябва да запомним, че всеки един от нас участва в настоящето и когато се съберат в една идея и в една кауза, те могат да направят нещо, с което да променят много по-широки измерения на живота, за които не са си и помисляли“, каза общественикът Йордан Йорданов.

По думите му книгите на Росен Петров са изключителен подбор от най-важните факти, които всеки един българин, а и не само българин, всеки един човек в света трябва да се запознае с тях, за да знае какво е това пещерата „Бачо Киро“, какво е намерено в нея, какво е Градешница. Естествено, в тази книга има лични истории на хора, които са излезли извън индивидуалния си живот, извън условията на личния си егоизъм и са работили за обществото и за сформирали нашата история, култура и са допринесли за развитието на Балканите и на цялото човечество, каза още Йорданов.

Росен Петров отвори пространството на българските медии за патриотичния дух, каза проф. Христо Смоленов. По думите му заслуга за възкресяването на българския дух има Росен Петров с неговите книги, с неговите предавания, с неговите интервюта, отбеляза още той.

Какво е да правиш история и какво е да пишеш история – обикновено тези неща са различни. При Росен обаче се получава много интересна спойка и преливане. Той говори и пише за история и я прави същевременно. Той променя съзнанието, състоянието на духа. Той прави промяната с това, което пише, обясни още Смоленов.

Над 150 издателства ще представят повече от 100 000 заглавия на 52-рия Софийски международен панаир на книгата. Част от програмата е и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който в рамките на шест интензивни дни ще събере български и чуждестранни писатели, преводачи и илюстратори. До 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, в която ще участват повече от 30 международни гости – издатели, редактори, литературни агенти и експерти по права и детска литература.

Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на Асоциация „Българска книга“ и присъства с мобилен национален пресклуб на панаира.