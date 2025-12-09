Проф. Даниел Вълчев се срещна със свои читатели на Софийския международен панаир на книгата

В първия ден от 52-ия Софийския международен панаир на книгата в Националния дворец на културата (НДК) се проведе среща с автограф с проф. Даниел Вълчев, който е декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и автор на художествени романи. Неговите читатели имаха възможността да разговарят с проф. Вълчев и да получат автограф в своите копия на неговите книги. Още преди обявения час на начало на събитието пред щанда, в който се осъществяваше срещата, имаше опашка с чакащи почитатели.

„Изненадан съм от присъствието на толкова много хора“, каза за БТА Даниел Вълчев. „Обикновено гледам аудиториите да са пълни, тук съм в друго свое качество и съм приятно изненадан“, продължи той.

На фокус бе новото издание на Вълчев, романът „Седем дни в Парория“, който бе представен миналия месец в столичната книжарница Umberto & Co.

Събитието се проведе в рамките на 52-ия Софийски международен панаир на книгата в НДК. На панаира, чието официално откриване е тази вечер, участват над 150 издателства, които представят повече от 100 000 заглавия.

Даниел Вълчев е юрист, преподавател и декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е бил заместник министър-председател и министър на образованието и науката в периода 2005–2009 г. Автор е на сборници с разкази, на романа „Неделният продавач на книги“, издаден през 2021 г., и на романа "Седем дни в Парория".