Новата година трябва да се посреща с молитва и благодарност към Бога, каза Врачанският митрополит Григорий в проповедта си по повод днешните празници – Обрезание Господне, паметта на Св. Василий Велики и настъпването на Новата 2026 година. Той оглави света Василиева литургия в катедралния храм „Свети апостоли“ във Враца.

Митрополитът подчерта, че първият ден на годината често се възприема едностранно, но всъщност носи богато духовно съдържание. Той обърна внимание, че Обрезание Господне остава някак си незабелязано между Рождество Христово и Йордановден, въпреки че е първото събитие от земния живот на Христос след Рождеството. „Защото това е първото, което извърши Господ Иисус Христос след Неговото славно раждане, когато се яви в плът на земята, за да изпълни своето спасително за човешкия род дело. Първо, в осмия ден, беше обрязан и Му беше дадено име Иисус“, посочи митрополит Григорий.

По думите му по този начин Христос е изпълнил закона от Стария завет и е показал, че е от плът и кръв, затваряйки така устата на юдеите и на по-късни лъжеучители, които твърдели, че Господ Иисус Христос не е имал човешка плът, а е бил Дух и само привидно е изглеждал, че има плът.

Дядо Григорий обясни, че „обрезанието е предобраз на тайнството Кръщение в Новия завет“, което тайнство се извършва над младенците и над всеки човек, когато се осъзнае, за да стане член на Църквата.

Особено внимание владиката отдели и на Св. Василий Велики, който по думите му е един от стълбовете на православието, един от най-великите учители на Църквата и един от малкото, които Църквата титулува „Велики“.

„Той е този, който се потруди най-много да изясни и обясни лицата и свойствата на Троичния Бог. Той е този, който се потруди твърде много с грижа за своите ближни, особено за страдащите и нуждаещите се от помощ. Знаем, че при неговото светителство е създадена така наречената Василиада, където наред с храма Господен са били и болница, и сиропиталище, и страноприемница, и занаятчийски работилници, където всички нуждаещи се – бедни, слаби, немощни – са намирали подслон, храна, но им е била предоставяна и работа, с която да се трудят и да допринасят за всичкото това добротворство, което се е извършвало там“, разказа дядо Григорий.

В края на проповедта той отправи благослов към вярващите за настъпващата година: „Новата година трябва да се отбележи с молитва към Всеподателя Бог, с благодарност за благодеянията и с молба да бъде мирна, успешна и спасителна за всички човеци.“