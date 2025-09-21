В светото Евангелие Господ казва, че човешката душа е безсмъртна и струва повече от всички блага на света, посочи в проповедта си Врачанският митрополит Григорий. Той възглави неделната литургия в храм „Св. Николай“ във Враца. Владиката напомни още веднъж текста на днешното литургийно евангелие, според който Господ казва: "Който иска да върви след мен, да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва, и който иска да спаси душата си, ще я погуби".

Чуваме от тези думи, че човекът има свободна воля, посочи архиереят. Човек, ако иска, ще следва Христа, ако иска, ще повярва, ако иска, ще пости. Ако иска, ще спазва Божия закон, ако иска, ще върши добро, ако иска, ще търси царството Божие и ще се стреми към него, каза митрополитът.

По думите му трябва да се замислим, защото в последните години човек се стреми предимно към материалното. От сутрин до вечер днешният човек живее с мисълта какво ще изработи, какво ще придобие, какво ще спечели. Забързан и замислен непрестанно за земното забравя за най-важното – а именно своята безсмъртна, безценна душа, добави владиката.

Той допълни, че когато ние се грижим за душата си, за всичко останало ще се погрижи Господ. „Той знае, че имаме нужда от храна, вода, покрив, осветление, отопление, дрехи и няма да ни остави, особено когато се грижим да спасим душата си“, посочи митрополит Григорий.

Какво значи да се отречем от себе си, попита владиката. Значи да се отречем от греховното в нас и да вземем кръста си. Всеки от нас - човеците, носи своя кръст и той е такъв, какъвто можем да понесем. Нека да го носим с търпение и смирение и да търсим царството Божие, посочи архиереят.

На днешния ден църквата отдава почит на празника Въздвижение на светия Кръст, който чествахме на 14 септември.