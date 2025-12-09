Над 150 издателства ще представят повече от 100 000 заглавия на 52-рия Софийски международен панаир на книгата

Асоциация „Българска книга“ (АБК) открива днес 52-ия Софийски международен панаир на книгата и 13-ия Софийски международен литературен фестивал. Събитията ще продължат до 14 декември в Националния дворец на културата, съобщават от АБК.

В панаира ще участват над 150 издателства, които ще представят повече от 100 000 заглавия. „Посетителите ще могат да се насладят на богата културна програма с премиери, дискусии и срещи с български и международни автори“, посочват от екипа.

Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на Асоциация „Българска книга“ и ще присъства с мобилен национален пресклуб на панаира.

Неизменна част от програмата е и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който в рамките на шест интензивни дни ще събере български и чуждестранни писатели, преводачи и илюстратори. Сред гостите тази година са утвърдени имена като Джанет Уинтърсън, Елизабет Костова, Жерар дьо Кортанс, Итамар Виейра Жуниор, Иън Макгуайър, Камел Дауд, Мари Ндиай, Мария Сарагоса, Нога Албалах, Тодорис Гонис, Урсула Олсен, Фредерик Льоноар, както и българските автори Велина Минкова, Йоанна Елми и Рене Карабаш.

Традиционно, днес от 19:00 ч. в зала 7 на НДК ще бъдат връчени годишните награди за издателски постижения „Златен лъв“ – един от акцентите в културния календар на АБК. Освен утвърдените отличия за най-добър издателски проект и проект с най-голяма обществена значимост, тази година ще бъде представен и нов специален приз на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ за книга с документален и научен принос.

От днес до 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, организирана от Литературна агенция „София“ в партньорство с АБК и Национален център за книгата, с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Повече от 30 международни гости – издатели, редактори, литературни агенти и експерти по права и детска литература – ще участват в серия от срещи, лекции и дискусии, насочени към развитието на професионалната общност.

/ВСР