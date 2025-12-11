Смятам, че има бъдеще за мангата в България, каза Даниел Атанасов - Сатанасов, автор на първата българска манга

Смятам, че има бъдеще за мангата в България, каза в интервю за БТА Даниел Атанасов - Сатанасов, автор и илюстратор на първата българска манга „Бион“, том 1, 2, и 3 и комикса „Драгънласт“. В рамките на 52-рия Софийски международен панаир на книгата се проведе среща с художника на щанда на издателство „Вижън букс“.

Авторът обясни, че любителите на японските комикси и анимации в България в продължение на години са отказвали да приемат възможността за създаване на българска манга, но с нарастването на интереса на младите хора към съвременната японска култура, мнението сред читателите се е променило. Той даде за пример „Манга академия“ – школа за рисуване на комикси, вдъхновени от японската манга.

„Този културен сблъсък все още съществува и има голяма неяснота по въпроса какво е манга и може ли да бъде правена от хора извън Япония, или не. Отговорът е: може“, каза Атанасов. По негови думи манга е визуален стил, по който се прави разказът в картинки. „Става дума за големите очи, острите коси, режисура на панели, черно-бялата визия, това са визуалните критерии, по които една манга се създава“, каза още той.

„Смятам, че има бъдеще за мангата в България, само трябва още да се образова публиката“, коментира Атанасов. Той обясни, че вижда интерес към своя труд сред българските читатели.

Според него, създаването на комикси е несподелена любов за цял живот.

„Влагаш всичко от себе си, рядко ти се връща, но удовлетворението идва от това, че човек успява да изрази себе си“, каза художникът.

„Явлението „разкази в картинки“ до скоро не беше признато от културната общност“, обясни Атанасов. „В последните няколко години го обявиха за деветото изкуство, но всъщност то е първото. Хората са се научили да разказват истории в картинки още преди да започнат да пишат. Преди да има литература, е имало своеобразни комикси – пещерните рисунки, стенописите по египетските пирамиди, Сикстинската капела също е един хубав комикс. Самата азбука е базирана на рисунки, всеки един знак произлиза от рисунка. Самата ни писменост е разказ в картинки“, заключи авторът.

На панаира, чието официално откриване е тази вечер, участват над 150 издателства, които представят повече от 100 000 заглавия. Част от програмата е и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който в рамките на шест интензивни дни ще събере български и чуждестранни писатели, преводачи и илюстратори. До 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, в която ще участват повече от 30 международни гости – издатели, редактори, литературни агенти и експерти по права и детска литература.

Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на Асоциация „Българска книга“ и присъства с мобилен национален пресклуб на панаира.