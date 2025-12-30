Родон отпадна от следващите мачове на Лийдс

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке потвърди, че защитникът Джо Родон ще отсъства няколко седмици поради контузията в глезена, получена срещу Съндърланд (1:1) в неделя. Съотборникът на българския национал Илия Груев е един от важните футболисти в състава.

Националът на Уелс Родон ще пропусне първия си мач от първенството от повече от две години - от октомври 2023 г. срещу Ливърпул на Нова година, след като е играл в 104 поредни мача. Той се доближаваше до серията от 113 поредни мача от първенството на легендата на Лийдс Норман Хънтър между 1962 и 1965 г.

Фарке каза: „Той определено ще пропусне мача с Ливърпул. Диагнозата е по-добра, отколкото се опасявахме веднага след мача. Не изглеждаше добре, но оценката е контузия на връзките на глезена и обикновено при такава контузия човек би отсъствал около три седмици.

Реалистично е той да пропусне следващите три мача от лигата, включително и мача за ФА Къп, и се надяваме, че след това ще го имаме обратно“.

Фарке каза, че Себастиан Борнау, Сам Байрам и Джеймс Джъстин са претенденти да заменят Родон в централна защита с трима играчи, като не изключи възможността да промени успешната си формация 3-5-2 на „Анфийлд“.

Мениджърът на Лийдс добави: „Джо е впечатляващ през много месеци. Той е качествен играч и „ключов играч за нас“, така че винаги е малко сложно, но понякога не можеш да избираш.“ Понякога е полезно просто да пуснеш играч във водата и много често, ако е подготвен, може да докаже, че може да плува веднага и това е шанс в момента за друг играч да играе на тази позиция.

Или може би, ако променим формацията си, за допълнителен полузащитник или офанзивен играч да покаже добро представяне и аз не се оплаквам твърде много. Трябва да се адаптираме към ситуацията“.