Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година

Китайският лидер Си Цзинпин и руският президент Владимир Путин си размениха днес поздравления по случай Нова година, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

В поздравлението си към Путин, Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия.

Китайският лидер каза още, че е готов да поддържа близки отношения с Путин, за да може двамата непрестанно да допринасят за нов напредък в двустранните връзки в една нова ера.