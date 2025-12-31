Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година

site.btaСи Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година
Китайският лидер Си Цзинпин и руският президент Владимир Путин си размениха днес поздравления по случай Нова година, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.
В поздравлението си към Путин, Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия.
Китайският лидер каза още, че е готов да поддържа близки отношения с Путин, за да може двамата непрестанно да допринасят за нов напредък в двустранните връзки в една нова ера.
/БЗ/
