Русия заяви, че вчера Украйна е атакувала Москва с дронове

Руските власти заявиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров, предаде Ройтерс.

Съобщава се за един ранен в района на руската столица.

Руското министерство на отбраната съобщи за 27 унищожени украински дрона от 20:00 до 23:00 часа московско време.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви в "Телеграм", че през деня над областта са свалени 21 украински дрона и че един цивилен е ранен вследствие на атаката.

Тази информация бе съобщена ден след като Русия обвини Украйна, без да предостави доказателства, че се опитала да атакува резиденция на руския президент Владимир Путин.

Киев отхвърли обвиненията като безпочвени и целящи да провалят мирните преговори за слагане на край на войната в Украйна.