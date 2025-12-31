Подробно търсене

Русия заяви, че вчера Украйна е атакувала Москва с дронове

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
31.12.2025 04:01
 (БТА)

Руските власти заявиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров, предаде Ройтерс.

Съобщава се за един ранен в района на руската столица.

Руското министерство на отбраната съобщи за 27 унищожени украински дрона от 20:00 до 23:00 часа московско време.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви в "Телеграм", че през деня над областта са свалени 21 украински дрона и че един цивилен е ранен вследствие на атаката.

Тази информация бе съобщена ден след като Русия обвини Украйна, без да предостави доказателства, че се опитала да атакува резиденция на руския президент Владимир Путин.

Киев отхвърли обвиненията като безпочвени и целящи да провалят мирните преговори за слагане на край на войната в Украйна.

/БЗ/

30.12.2025 12:44

Украйна заяви, че „фалшивите руски обвинения“ за атака срещу резиденцията на Путин подкопават мирния процес

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига призова другите страни да се въздържат да отговарят на, по думите му, „фалшивите руски обвинения“ за атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин и заяви, че те подкопават мирния процес, предаде Ройтерс.
30.12.2025 12:41

Русия ще втвърди позицията си спрямо Украйна след атаката с дронове срещу резиденцията на Путин, каза Кремъл

Кремъл заяви, че Русия ще втвърди позицията си спрямо Украйна, що се отнася до евентуално мирно споразумение, след украинската атака с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област вчера, предаде Ройтерс.
30.12.2025 03:00

Русия ще отговори на предполагаемия опит за атака срещу резиденцията на Путин, заявиха от МВнР

Русия ще отговори на това, което тя определи като опит за украинска атака срещу резиденцията на президента Владимир Путин, заяви днес пред местни медии говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова, предаде Ройтерс. „Ще има
30.12.2025 00:23

Русия вижда британско влияние в „последните провокации“ на Украйна, заяви заместник-министърът на външните работи Грушко

Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви днес пред местни медии, че страната вижда британско влияние в това, което той нарече „последните провокации“ на Украйна, целящи прекъсването на мирния процес, предаде
29.12.2025 22:01

Москва обвини Киев за атака срещу резиденция на Путин; Зеленски отхвърли обвиненията като "лъжа"

Москва обвини Киев, че през нощта на 28 срещу 29 декември е предприел атака с дронове срещу резиденция на руския президент Владимир Путин, като предупреди, че в резултат на това позицията ѝ в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна ще бъде "преразгледана", предаде Франс прес.
29.12.2025 21:42

Тръмп заяви, че "много се е ядосал" от предполагаемата украинска атака срещу Путин, за която му е казал руският президент

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че руският му колега Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува негова резиденция, предаде Ройтерс. Киев отрече твърденията на Москва, посочва световната агенция.
29.12.2025 19:39

Путин е казал на Тръмп, че преговорната позиция на Русия ще се промени след атаката срещу резиденция на руския лидер, заяви Ушаков

Руският президент Владимир Путин е казал днес на американския си колега Доналд Тръмп, че Русия ще преразгледа позицията си в мирните преговори след, по думите на Москва, украинска атака с дронове срещу резиденцията на руския лидер във Валдай, в руската Новгородска област, заяви външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс.
29.12.2025 19:15

Русия търси "фалшиви оправдания" за нови атаки, заяви украинският външен министър

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова днес световните лидери да осъдят "руските манипулации" за предполагаема украинска атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин, като подчерта, че Москва търси "фалшиви оправдания", за да продължи атаките си срещу Киев, предаде Ройтерс.
29.12.2025 18:36

Зеленски нарече "лъжа" изявлението на Лавров за украинска атака срещу резиденцията на Путин и предупреди за удари срещу Киев

Украинският президент Володимир Зеленски реагира на изявлението на руския външен министър Сергей Лавров за предполагаема атака с дронове срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин във Валдай и на заплахите да се нанесе ответен удар по съответните украински обекти.
29.12.2025 18:07

Лавров: Украйна атакува през изминалата нощ резиденция на руския президент Путин с 91 дрона; Русия ще преразгледа преговорната си позиция

Руският министър на външните работи Сергей Лавров каза днес, че Украйна атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област и затова позицията на Москва в преговорите за мир трябва да бъде преразгледана, предаде Ройтерс.
29.12.2025 17:35

Киев атакува през изминалата нощ с дронове резиденцията на президента Путин в Новгородска област, съобщи руският външен министър - ТАСС, Ройтерс

Киев атакува в нощта на 28 срещу 29 декември с дронове резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област, съобщи руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

