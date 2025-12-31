Подробно търсене

Иво Тасев, Алексей Маргоевски
Зеленски заяви в новогодишното си видеообръщение към нацията, че няма да подпише уязвимо споразумение, което само ще удължи войната
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP/Peter Dejong
Киев,  
31.12.2025 19:03 | ОБНОВЕНА 01.01.2026 00:21
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в своето новогодишно обръщение към нацията, излъчено точно преди полунощ, че Украйна иска войната да спре, но не на всяка цена, предаде Ройтерс.

Той добави, че няма да подпише "уязвимо" споразумение, което само ще удължи войната.

"Какво иска Украйна? Мир? Да. На всяка цена? Не. Ние искаме край на войната, но не и край на Украйна%, заяви държавният глава от своя кабинет. 

"Изтощени ли сме? Много. Означава ли това, че сме готови да се предадем? Всеки, който мисли това, е в голяма грешка", посочи Зеленски.

Той подчерта, че всеки подпис, "сложен под уязвимо споразумение, само подхранва войната".

"Ще сложа подписа си под стабилно споразумение. И точно за това сега става въпрос във всяка една среща, във всеки телефонен разговор, във всяко решение", отбеляза украинският президент.

По-рано през деня той поздрави сънародниците си в социалната мрежа "Фейсбук", предаде Укринформ.

"Отминава още една година, белязана от много отдаденост и упоритост, от принципността и всекидневните усилия на украинците", написа Зеленски.

Според него тази година е била възможна благодарение на защитниците на Украйна – "тези, които се бориха не само за Украйна, но и за всички, които ценят свободата и доблестта".

"Заедно вървим напред с това, което ни дава сили: опит и памет, посланията за принадлежност, надежда и вяра. Носим със себе си способността си за колективни действия и нашата човечност – това, което устоява на всички изпитания. Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем. Честита Нова година, скъпи украинци!", написа Зеленски във "Фейсбук".

