Фасадата на БТА ще бъде осветена в празнични цветове за Нова година

По повод посрещането на Новата година фасадата на сградата на Българската телеграфна агенция (БТА) ще бъде осветена в различни цветове с примигващи светлини, наподобяващи ефекта на фойерверки в новогодишната нощ.

Празничното осветление ще бъде включено на 31 декември, както и на 1 и 2 януари, с което ще бъде отбелязано настъпването на Новата година.

Сградата на БТА беше осветена за първи път на 16 февруари т.г. по повод 127-ата годишнина на агенцията. Празникът завърши с демонстрация на новата осветителна система, като фасадата светна в цветовете на българския трибагреник – бяло, зелено и червено.

На 1 март, по повод Баба Марта, сградата беше осветена в духа на традицията – бяло и червено.

На 3 март, по случай Националния празник на България, фасадата отново светна в цветовете на националния трибагреник, а на следващата вечер – в официалния цвят на агенцията – синьо.

На 7 срещу 8 март БТА поздрави дамите за Международния ден на жената със светлинен надпис върху фасадата си.

На 22 март светлините изгаснаха за един час – от 20:30 до 21:30 ч., когато агенцията се включи в глобалната инициатива „Часът на Земята“.

На 17 април фасадата на сградата на БТА беше осветена в червено за Разпети петък като символ на пролятата кръв на Христос на кръста.

В нощта на Великден и през Светлата седмица, като символ на Възкресението Христово, сградата на БТА беше осветена в бяло.

По повод Деня на Европа, 9 май, Българската телеграфна агенция организира 3D мапинг на сградата си: „14 века България в Европа, 20 години договор за присъединяване към Европейския съюз“.

Сградата на Българската телеграфна агенция беше осветена в бяло на 24, 25 и 26 декември по повод Рождество Христово.

Според Вътрешните правила за фасадното осветление на Българската телеграфна агенция фасадата на сградата на БТА се осветява в синьо – цветът на Агенцията. По време на националния празник на България (3 март) фасадата се осветява в цветовете на българското знаме. На официалните празници, на традиционните български празници, знакови дати и събития, както и празници на организации, в които България членува, фасадата на сградата на БТА се осветява в подходящи за съответния празник цветове и форми.