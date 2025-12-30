Отношенията между Русия и Сърбия се развиват стабилно въпреки трудностите, каза руският посланик в Белград в интервю за ТАНЮГ

Отношенията между Русия и Сърбия продължават да се развиват стабилно, въпреки многобройните трудности, заяви днес руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко в интервю за ТАНЮГ.

Боцан-Харченко отбеляза също, че честването в Москва на 80-годишнината от победата над фашизма във Втората световна война, на което присъстваха руският президент Владимир Путин и сръбският му колега Александър Вучич, "е от особено значение" за отношенията между двете страни.

"И двете страни са единни в твърдата си позиция: не трябва да се допуска преразглеждане на историята. Културата на паметта е споделена ценност, неразделна част от основата на нашите държави и живота на нашите народи", подчерта руският посланик, цитиран от сръбската агенция.

Боцан-Харченко оцени като важен факта, че руският заместник-министър на икономиката и търговията Алексей Груздев е подписал споразумение за участието на Русия в специализираното изложение "Експо 2027" в Белград преди няколко дни.

"Експо-то е много важно събитие и много важна насока не само за цяла Сърбия, но и по отношение на двустранните ни отношения. Участието в такова голямо събитие ще ни даде допълнителни възможности и перспективи за развитие на сътрудничеството, включително в области като най-новите технологии", каза руският посланик в новогодишно интервю за ТАНЮГ.