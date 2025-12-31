Подробно търсене

Традиционният новогодишен концерт на Столичната община ще се състои на площад „Княз Александър Първи“

Традиционният новогодишен концерт на Столичната община ще се състои на площад „Княз Александър Първи“
Традиционният новогодишен концерт на Столичната община ще се състои на площад „Княз Александър Първи“
Кметът на София Васил Терзиев се срещна на 4 декември с изпълнители, които ще участват в концерта за Нова година в столицата. Снимка: Никола Узунов/БТА (КН)
София,  
31.12.2025 06:00
 (БТА)
Етикети

Традиционният новогодишен концерт под открито небе на Столичната община ще започне тази вечер от 21:30 часа на площад „Княз Александър Първи“, съобщиха организаторите. 

В празничната новогодишна програма на София ще участват групата „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, младата певица Преси и рапърът Димчо. Милица Гладнишка също ще се включи с три песни, но ще бъде и водеща на концерта заедно с Атанас Стоянов от „БГ радио“, обясни заместник-кметът на Столичната община Благородна Здравкова. 

Както БТА съобщи, Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съвместно със служители на главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, предприемат мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност преди, по време и след приключване на концерта, каза главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към СДВР.

/ДВ, ДД

/ХК / ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

30.12.2025 13:19

Община и полиция се подготвят за новогодишния концерт на площад „Княз Александър Първи Батенберг“

По повод предстоящия новогодишен концерт на 31 декември, на площад „Княз Александър Първи Батенберг“, СДВР, съвместно със служители на главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, ще предприеме съответните мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност преди, по време и след приключване на концертното събитие, каза днес главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:17 на 31.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация