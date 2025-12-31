Традиционният новогодишен концерт на Столичната община ще се състои на площад „Княз Александър Първи“

Традиционният новогодишен концерт под открито небе на Столичната община ще започне тази вечер от 21:30 часа на площад „Княз Александър Първи“, съобщиха организаторите.

В празничната новогодишна програма на София ще участват групата „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, младата певица Преси и рапърът Димчо. Милица Гладнишка също ще се включи с три песни, но ще бъде и водеща на концерта заедно с Атанас Стоянов от „БГ радио“, обясни заместник-кметът на Столичната община Благородна Здравкова.

Както БТА съобщи, Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съвместно със служители на главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, предприемат мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност преди, по време и след приключване на концерта, каза главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към СДВР.

/ДВ, ДД