ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

Европейският съюз призова вчера Иран да освободи задържани правозащитници, сред които и Нобеловата лауератка Наргес Мохамади, предаде ДПА.

В изявление на ЕС се изразява "сериозно безпокойство във връзка с широката употреба на произволните задържания от иранските власти с цел заглушаване на критичните гласове в страната".

"Призоваваме иранските власти да освободят всички хора, задържани несправедливо заради упражняването на основните си права, включително на свободата на изразяване и събиране. Сред тези хора са Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади, чието здравословно състояние остава крехко, и други правозащитници, които бяха арестувани на 12 декември в Машхад", се казва още в изявлението.

"На правозащитниците трябва да бъде давана възможност да говорят и да извършват своята легитимна работа, без да има риск за свободата им както в Иран, така и навсякъде другаде", призовава ЕС.

Мохамади бе задържана с още 40 активисти на 12 декември, по време на възпоминателна церемония за правозащитник в Машхад, Североизточен Иран. Съобщено бе, че те предполагаемо са скандирали лозунги срещу ръководството на Иран.

На Мохамади бе присъдена Нобеловата награда за мир през 2023 за борбата ѝ срещу угнетяването на жените в Иран.