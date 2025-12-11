Френската писателка Камий Лоранс представи книгата си „Твоето обещание“ на Софийския международен панаир на книгата

Френската писателка Камий Лоранс представи книгата си „Твоето обещание“, преведена от Албена Шарбанова, в Мраморното фоайе на Националния дворец на културата (НДК), като част от програмата на Софийския международен панаир на книгата.

Модератор на разговора бе българският философ и журналист Тони Николов.

„Исках да наблегна на истината, важното за мен като автор и в живота е да търся истината. Това е проектът на моята книга“, каза Лоранс пред присъстващите. Романът разглежда любовната връзка между писателката Клер Лансел и театрала Жил Фабиан, връзка, която бързо придобива – или от самото си начало притежава – токсичен характер. Основни теми на творбата са манипулацията, лъжата, емоционалната зависимост и психологическото насилие.

Писателката сподели, че много нейни читателки са й казвали, че са преживели същите неща, които са описани в сюжета, макар и в различни обстоятелства.

„Четейки, те разбират нещата, които им се случват, и това ми доставя голямо удоволствие“, каза още тя.

Лоранс обясни, че токсичните връзки не съществуват само в любовните отношения, а също и на работното място, както и в отношенията между родители и деца.

„Забелязах много проявления на нарцисизъм и в политическия свят. Не мисля, че това се отнася само за Франция. У управляващите виждаме нещо, което е неприемливо“, добави тя. „Наблюдава се липса на интерес към другия човек, който е различен от вас, но заслужава да бъде уважаван и изслушан, това важи и за любовните истории, и за правителствата“, продължи Лоранс.

Авторката предположи, че липсата на емпатия, която се усеща в съвременното общество, е резултат от превеса на виртуалните отношения над реалните.

Писателката сподели, че целта на нейните книги е да помогне на читателя да опознае себе си. Желаейки да се откъсне от автофикцията, тя се насочва към т.нар. от нея фикция на другия.

„Човек не познава напълно сам себе си, но другият винаги остава фикция за нас“, каза Лоранс и добави, че персонажите в творбите й са базирани на нейния личен опит, като тя проектира върху тях собствените си мисли и впечатления. Според писателката, всички близки на един писател се страхуват да не открият себе си в някоя от неговите книгите.

„Идеята за перфектното щастие е илюзия, но ние се нуждаем от много илюзии, за да сме щастливи“, каза още Лоранс.

„Основният сюжет на всяка моя книга е познанието на човешката душа“, заключи авторката.

В края на дискусията посетителите зададоха своите въпроси към авторката, а след това всеки можеше да вземе от нея автограф.

Камий Лоранс е литературният псевдоним на Лорънс Рюел, родена на 6 ноември 1957 г. в Дижон, Франция. Тя е носителка на много награди, сред които „Фемина“. Преподавателка е в Института за политически изследвания в Париж, член е на Академия „Гонкур“. През 2006 г. е обявена за офицер на Ордена за изкуство и литература. Сътрудничи на вестниците „Монд“ и „Либерасион“. Произведенията й са преведени на повече от 30 езика, по информация на организаторите.

Събитието се проведе в рамките на 52-ия Софийски международен панаир на книгата в НДК.

Част от програмата е и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който в рамките на шест интензивни дни ще събере български и чуждестранни писатели, преводачи и илюстратори.

