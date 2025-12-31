Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година

Китайският лидер Си Цзинпин и руският президент Владимир Путин си размениха днес поздравления по случай Нова година, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

В поздравлението си към Путин, Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия.

Китайският лидер каза още, че е готов да поддържа близки отношения с Путин, за да може двамата непрестанно да допринасят за нов напредък в двустранните връзки в една нова ера.

"През 2026 година се навършват 30 години от установяването на китайско-руското стратегическо партньорство и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Китайската народна република и Руската федерация", отбелязва Си Цзинпин в поздравлението си към Путин.

ТАСС предаде, че поздравления по случай Нова година са обменили и премиерите на Китай и Русия - Ли Цян и Михаил Мишустин.

Китайско-руските отношения на всеобхватно сътрудничество и стратегическо взаимодействие в нова ера станаха още по-дълбоки под ръководството на лидерите на двете страни, се казва в поздравителната телеграма на Ли Цян, адресирана до Мишустин.

"Китайската страна е готова заедно с руската страна да положи всички усилия за реализирането на важните договорености, постигнати между ръководителите на двете страни, и да допринесе за това двустранното практическо сътрудничество да носи още повече плодове", се казва още в телеграмата на Ли.

Китайската централна телевизия съобщи, че в ответна телеграма Мишустин отбелязва, че ръководителите на двете страни са създали благоприятни условия за прилагане на практика на перспективни съвместни проекти. Той изразява също увереност, че новата година ще открие нови възможности за пълната реализация на стратегическите планове на лидерите на двете страни.