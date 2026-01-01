Новата 2026 година в Белград започна на "Улица на отвореното сърце"

Новата година в сръбската столица Белград започна с преименуването, макар и само за ден, на ул."Светогорска" на "Улица на отвореното сърце".

Ако през последните 50 години сте попадали в Белград на 1 януари в района на Народната Скупщина (сръбския парламент), няма как да пропуснете, че ул. "Светогорска", която се намира зад сградата на парламента, e затворена за движение и още от сутринта е изпълнена с хора, балони и щандове с подаръци и сладкиши.

А тази година за първи път има и коне, готови да разходят онези, които желаят да погледнат Новата 2026-а година от малко по-високо.

Традицията започва от необичайното предложение на артистите в намиращия се на ул. "Светогорска" театър "Ателие 212" само на 1 януари да влязат в ролята на келнери и да започнат да обслужват гражданите в близкото заведение "Сръбска кафана".

"Идваме тук всяка година цялото семейство да празнуваме. Това е много хубав начин да отбележим Новата година – ето сега всички ще си купим червени носове като клоуни и така дегизирани ще се разходим. Може съседите да не ни познаят", каза пред БТА 25-годишната Радомира Пресовски.

"От решението артисти да се превърнат в келнери се е родил нов празник в сръбската столица, който свързва местните и гостите на Белград и ги подтиква към прояви на човечност", разказаха пред БТА сервитьорите на заведението "Сръбска кафана".

Събитието "Улица на отвореното сърце" в Стари Белград (центъра на Белград) се провежда и на съседната на ул. "Светогорска" ул. "Македонска".

Управата на сръбската столица е определила и ул. "Зоран Джинджич" в кв. "Нови Белград" за зона без автомобили, където всеки може да се разходи и да отвори сърцето си за новото и доброто още в първия ден на 2026 година.

"Всички сме тук, нека да си отпуснем душата, да не мислим поне днес за проблеми, трудности, загуби", каза 50-годишният Сърджан Миевич пред БТА, докато купува захарен памук и сладкиши на съпругата и дъщеря си.

"За нас празниците, като започнат на 1 януари, и нямат край. Сега ще дойдат и Бъдни вечер и Рождество на 6-и и на 7-и (сърбите отбелязват двата празника по Юлианския календар – бел. ред.), нека да сме весели, никоя власт не може да ми отнеме желанието да съм весела и да виждам усмивки по лицата на близките си хора", каза 32-годишната Оля Симич.

Тя води племеницата си Ивана със себе си и е решила, че ще ѝ подари за празника разходка на кон – новата атракция за посетителите на "Улицата на отвореното сърце" – в празничния ден в Белград, посветен на вярата, че ако посрещаме всичко в живота с отворено сърце, ще ни бъде по-леко на душата.