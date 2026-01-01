В следобедните часове на първия ден на България в еврозоната повечето търговци в Старозагорско връщат ресто в левове. Това установи репортерска проверка на БТА.

За хипермаркетите 1 януари е почивен ден, но в по-малките хранителни вериги, които работят днес, не липсват клиенти. Те правят плащанията предимно с банкова карта или в лева, а търговци коментират, че наличността на евробанкноти и монети в касите им е изчерпана още в първите работни часове на новата година.

В някои магазини в Стара Загора и Казанлък е изрично упоменато още на входа, че връщането на ресто става в левове поради липса на евро, както и че не се приема смесено плащане в двете валути в рамките на една трансакция. Търговци коментираха още, че в днешния ден не са имали проблеми с картовите плащания, но двойно обращение предизвиква известно объркване у част от клиентите, особено у по-възрастните.

На касовите бележки в търговските обекти цената е изписана в евро и лева, както изисква законът, като днес цената в евро вече е посочена отгоре, а под нея е тази в лева. В повечето обекти обаче етикетите на голяма част от артикулите не са подменени и цената в левове все още е изписана преди тази в евро. По изискване двойното обозначаване с еднакъв размер, шрифт и цвят ще остане до 8 август.

Банкоматите в Стара Загора и Казанлък функционират нормално, като разликата при отделните банки е във възможностите за теглене. Машините на някои от клоновете нямат опцията за теглене на сумата от десет евро. Други имат такава възможност, но при теглене изписват, че е необходимо да се въведе сума, кратна на 20. Пред банкоматите няма струпвания на хора, както бе в последните дни на 2025 г.

Цените на бензиностанциите в областта вече са изписани в евро, като служители на бензиностанция в Казанлък коментираха, че клиентите плащат почти изцяло с банкови карти. В левове обаче продължават да работят повечето вендинг автомати, където изписването на цените също все още не е променено и сумата в лева е изписана преди тази в евро.

Потребители в хранителен магазин в Стара Загора коментираха за БТА, че все още имат левови банкноти и монети и смятат да се възползват от периода на двойното обращение, за да ги изхарчат. Други са обменили парите си в евро, но са разочаровани от това, че получават рестото си в левове. В Казанлък и в областния град граждани изказаха недоволството си от въвеждането на еврото, като национална валута, и заявиха, че ще продължат да плащат с левове, докато това е позволено.

От 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната.

В периода до края на януари левът и еврото ще бъдат законни платежни средства при разплащания в брой. Безналичните разплащания, тоест с банкови карти, онлайн и др. ще се извършват единствено в евро. Тази нощ в последните часове на изминалата година и първия час на новата 2026 г. беше извършена техническа пренастройка на банкоматите. От "Борика" съобщиха, че първото успешно теглене в евро е отчетено в 00:00:20 часа от банкомат в Слънчев бряг. От компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура, отчетоха, че преходът е протекъл плавно с минимално прекъсване на ключови услуги. От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България.