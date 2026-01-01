Напрежението между Саудитска Арабия и йеменските сепаратисти изглежда се понижава

Подкрепяната от Обединените арабски емирства (ОАЕ) йеменска сепаратистка фракция Южен преходен съвет (ЮПС), днес се съгласи в оспорваната провинция Хадрамаут в Йемен да бъдат разположени съюзнически на Саудитска Арабия военни части, предаде ДПА.

ЮПС взе това решение с гласуване, като целта е да се предпазят териториалните му придобивки от набезите на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, заяви говорителят на фракцията Мохамед ал Накиб.

В Йемен от дълго време се води гражданска война, в която участва три сили: бунтовниците хуси; коалиция, предвождана от Саудитска Арабия и ОАЕ; армията на международно признатото правителство на Йемен.

В други регионални конфликти обаче Саудитска Арабия и ОАЕ, които се надпреварват за влияние и ресурси, подкрепят различни страни, включително в Судан.

ЮПС е основан през 2017 с подкрепата на ОАЕ. Сепаратисткото движение се опитва да възроди съществувалата от 1967 до 1990 година държава Южен Йемен.

През последната година обаче между Саудитска Арабия и ЮПС възникна силно напрежение. Причина за това станаха обширните териториални придобивки на сепаратистите в богатите на петрол и стратегически важни провинции Хадрамаут и Махра. Хадрамаут граничи със Саудитска Арабия и кралството има близки религиозни и културни връзки с жителите на провинцията.

Завземането на територии в Хадрамаут от бойци на ЮПС предизвика безпокойство в Рияд.

Саудитска Арабия във вторник нанесе удари по йеменското пристанище Мукала. По думите на саудитските власти атаката е била насочена към оръжия, които ОАЕ са изпратили на йеменските сепаратисти.

ОАЕ отхвърлиха тези твърдения и обявиха, че изтеглят военните си сили от Йемен, което изглежда като опит за деескалация.