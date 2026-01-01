Подробно търсене

Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене

Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова
Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене
Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова/Архив
Троян,  
01.01.2026 18:21
 (БТА)

Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

На 1 януари, около 2:20 часа на пътя между двете села неустановен към момента водач на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътната растителност. След удара автомобилът се е преобърнал по таван в канавка.

На пътното платно са установени двама мъже – 27-годишен от Луковит и 26-годишен от с. Дерманци. Пострадалите са откарани незабавно в болница в Плевен, където малко по-късно е починал 27-годишният мъж.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното полицейско управление в Луковит и работата продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:05 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация