Владимир Зографски изравни най-доброто българско класиране в Гармиш-Партенкирхен в състезание от "Четирите шанци"

Владимир Зографски изравни най-доброто класиране на българин на шанцата в Гармиш-Партенкирхен в състезание от веригата "Четирите шанци".

Роденият в Самоков ски скачач завърши на 14-а позиция, с което повтори постижението на съгражданина си Владимир Брейчев от новогодишния ден през 1988 година.

Зографски направи скокове от 131 и 132 метра, които му донесоха общо 251,8 точки. Той спечели дуела си с японеца Наоки Накамура в първия кръг с преднина от само 0,3 точки, но японецът също продължи към втория кръг като един от петимата "щастливи губещи". В крайна сметка Зографски завърши на 0,1 точки пред Накамура, но по-важното за него бе, че отстъпи с две позиции спрямо резултата си от първия кръг.

Победител в състезанието стана словенецът Домен Превц, който регистрира и десети пореден подиум в стартове от Световната купа по ски скок. След като преди броени дни спечели в Оберстдорф, сега той триумфира и в Гармиш със скокове от 143 и 141 метра за общо 303,1 точки.

Втори с 287,7 точки се класира австриецът Ян Хьорл, който постигна 141 и 131,5 метра в двата си опита. Трети остана сънародникът му Щефан Ембахер с 287,1 точки. Той преодоля 134 и 141,5 метра в двата си скока от шанцата.

Челната шестица бе допълнена от японците Рен Никайдо и Рьою Кобаяши, както и от представителя на домакините от Германия Феликс Хофман.

В класирането за "Четирите шанци" води Превц с 619,8 точки, пред Хьорл с 584,8 точки и Ембахер с 578,3 точки. Зографски е 16-и с 522,5 точки.

За Световната купа лидер отново е Домен Превц с 1050 точки, пред Рьою Кобаяши със 736 и германеца Филип Раймунд с 581. Владимир Зографски отстъпва с една позиция до 12-ото място с 244 точки, но само на осем зад 11-ия Кацпер Томасяк от Полша.

Следващият старт е на 4 януари в Инсбрук, където е третият старт от "Четирите шанци". Ден по-рано е и квалификацията.