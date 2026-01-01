В ски център „Малина“ в Пампорово е отворен нов ВИП гардероб, вече работи и ски писта „Стойките“

Реновираната сграда на „Пампорово“ АД в ски център „Малина“ официално отвори врати, като на разположение на гостите вече е и нов ВИП ски гардероб, съобщиха от „Пампорово“ АД. В ски гардероба се предлага ски и сноуборд оборудване от най-висок клас.

От вчера посетителите на курорта могат да се възползват и от нови пакети, включващи групово ски училище и пълно ски оборудване. Пакетите се предлагат от ски училището на „Пампорово“ АД и са насочени както към начинаещи, така и към напреднали скиори.

За скиори и сноубордисти вече е отворена писта № 12 „Стойките“. От утре се очаква да бъдат пуснати и писти № 4а, № 5 и № 5а. При благоприятни метеорологични условия до 4 януари трябва да заработи и една от емблематичните за курорта писти – №2 „Стената“.

Подготовката на останалата част от ски зоната продължава, като пистите ще бъдат отваряни поетапно в зависимост от снежните и метеорологичните условия.

Ски сезонът в Пампорово започва със силно начало въпреки затрудненията, свързани с недостига на естествен сняг и високите температури през декември, които не позволиха навременното производство на изкуствен сняг, каза в интервю за БТА на 30 декември изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов.