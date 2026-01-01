С тържествени литургии и молебени бяха отбелязани празникът Обрезание Господне, паметта на свети Василий Велики и настъпването на 2026 година

С тържествени литургии и молебени в православните храмове в цялата страна бе отбелязан празникът Обрезание Господне и чествана паметта на свети Василий Велики в първия ден на новата 2026 г.

Тържествена света литургия и молебен за новата 2026 година възглави днес българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в патриаршеската катедрала „Свети Александър Невски“.

„Нека помним, че нашето свидетелство е винаги общностно, съборно, църковно. Нека да се стремим винаги да живеем като една-единна църковна общност, да култивираме и развиваме в себе си истинско църковно съзнание – съзнанието за това, че сме неразделни и неразлъчни членове на едното Христово тяло, че сме части от един Богочовешки организъм, от едно благодатно общество в Светия дух, в което всеки допринася според силите и талантите си“, каза в словото си патриарх Даниил.

Да влезем в Новата година с покаяние, смирение и любов. Съвършенството на християнската вяра ни учи да възлюбим нашия Господ Иисус Христос и тази любов да я засвидетелстваме не само към нашите ближни, но дори и към нашите врагове, каза Видинският митрополит Пахомий в архипастирското си слово. Той възглави празничната света литургия за Обрезание Господне и в чест на св. Василий Велики в митрополитския храм "Св. Николай Мирликийски чудотворец“ във Видин.

Новата година трябва да се посреща с молитва и благодарност към Бога, каза Врачанският митрополит Григорий в проповедта си по повод днешните празници – Обрезание Господне, паметта на Св. Василий Велики и настъпването на Новата 2026 година. Той оглави света Василиева литургия в катедралния храм „Свети апостоли“ във Враца.

Нека настъпилата вече 2026 година да бъде мирна за света, да възцарят радостта и любовта, защото вече много години умират хора във войни, които можеха да бъдат спрени със силата на словото. Това каза Доростолският митрополит Яков на тържествената света литургия в Силистра.

Ако човек се старае да живее така, че да обнови сърцето си и да се стреми към доброто, тогава Господ ще бъде с него, каза Ловчанският митрополит Гавриил. „Нека се стараем, защото в началото на новата година много хора празнуват шумно и весело, дават обещания, но често всичко остава празно и безплодно. Но ако човек живее с Бога и се стреми да обнови сърцето си, тогава Господ ще бъде с него. Той ще му дари години, живот и здраве, за да може да развие максимално доброто в себе си“, каза владиката в обръщението си към вярващите, изпълнили храма „Света Троица“ в Ловеч.

Молим се Господ да дарува мир и да го утвърди в света, защото без него нормалният живот е невъзможен. Това каза Неврокопският митрополит Серафим и отправи призив да се молим за мир. Владиката посочи, че мирът е най-сериозно застрашен в съвременния свят. По думите му войните и конфликтите не могат да оставят никого безразличен, особено когато ежедневно загиват невинни хора. Той допълни, че в молитвите на Църквата неизменно присъстват и молитвите за здраве и за умножаване на добродетелите в света, най-вече вярата, надеждата и любовта. Според него укрепването на вярата в Иисус Христос води до промяна както в човека, така и в света, като създава условия за по-добър и по-справедлив живот за всички.

С надежда за бъдещето да отправим молитва към Господ Иисус Христос да благослови настъпващото новолетие, да бъде година на благопреуспяване на светата епархийска църква, на напредък и благоденствие на народа, да дарува мир, здраве и благополучие на всички. В новата година встъпваме с радост в Господа. Това каза в проповедта си Пловдивският митрополит Николай, който отслужи архиерейска Василиева литургия в митрополитския храм „Св. Марина“ в Пловдив.

Да преодолеем разделенията чрез любов и смирение, призова на богослужение в Бургас Сливенският митрополит Арсений. Той възглави празничната служба по повод началото на новата 2026 година в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в морския град.

Премилосърдни Господи, благослови настъпващата година с твоята благост и човеколюбие. Укрепени ни в православната вяра и ни направи да успяваме във вършенето на добри дела. Това каза пред миряните в в катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора Старозагорският митрополит Киприан и пожела годината да бъде щастлива, весела, здрава и мирна за всички.

Вярващи се събраха в плевенския храм "Света Параскева" в първия ден на годината, за да почетат празника Обрезание Господне и паметта на свети Василий Велики. Празничното богослужение бе водено от отец Йордан. В обръщението си към миряните той им пожела свети Василий Велики да бъде застъпник пред Бога за тях, за техните семейства, роднини и приятели. Отецът им пожела още здраве и дълъг живот.

/ХК