Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Нека 2026 година да бъде мирна за света, пожела Доростолският митрополит Яков
Снимка: Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Силистра,  
01.01.2026 13:05
 (БТА)

Нека настъпилата вече 2026 година да бъде мирна за света, да възцарят радостта и любовта, защото вече много години умират хора във войни, които можеха да бъдат спрени със силата на словото. Това каза Доростолският митрополит Яков на тържествената света литургия за празника Обрезание Господне и за празника на свети Василий Велики в Силистра. В обръщението си към миряните той им пожела свети Василий Велики да бъде застъпник пред Бога за тях и за техните семейства.

„Все повече се отдалечаваме от любовта и все по-близка ни става омразата. В резултат на това с водят войни и умират хора. Нека днес да се помолим на свети Василий, той не е забравил никого в молитвите си, затова нека и ние да се помолим за всички онези, които имат нужда. Когато се помолим първо за другите, след това Бог ще ни даде, защото ще види нашата любов и милосърдието, което сме проявили“, обобщи митрополитът.

/ХК/

