Да бъде година на благопреуспяване на църквата, на напредък и благоденствие на народа, пожела Пловдивският митрополит Николай

С надежда за бъдещето да отправим молитва към Господ Иисус Христос да благослови настъпващото новолетие, да бъде година на благопреуспяване на светата епархийска църква, на напредък и благоденствие на народа, да дарува мир, здраве и благополучие на всички. В новата година встъпваме с радост в Господа. Това каза в проповедта си Пловдивският митрополит Николай, който отслужи архиерейска Василиева литургия в митрополитския храм „Св. Марина“ в Пловдив. Днес Църквата чества празника Обрезание Господне и паметта на свети Василий Велики.

„Безкрайни са Божиите милости и добрините му са неизброими. Да благодарим на Бога за всичко и да просим от него снизходително да ни милва и да излива върху ни обилно своето добросърдечие, за да бъде трудът ни извор на благополучие“, каза митрополитът.

Той припомни, че на 31 май миналата година в Пловдив бяха отбелязани 1700 години от Първия вселенски събор в Никея. Митрополитът допълни, че Църквата и през 2025 година е продължила да приобщава в майчиното лоно верните си духовни чада, да ги наставлява в истините на Христовото учение и да ги насърчава по стълбицата на духовния живот и по пътя на доброто.

„Нека усърдно молим Бога, чиито пътища са милост и истина, да прости множеството ни грехове, като не повтаряме грешките на изтеклата година“, призова духовникът. Той допълни, че е необходимо да бъдат посяти семената на словото Божие в душите на децата, които трябва да бъдат наставлявани в православната вяра и добродетелност, в родолюбие и във вековните църковно-народни традиции.