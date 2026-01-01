Господи, благослови настъпващата година с твоята благост и човеколюбие, каза Старозагорският митрополит Киприан в молебен за Новата година

Подробно търсене

Старозагорският митрополит Киприан възглави тържествената света литургия за празника Обрезание Господне в Катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора, а след нея отслужи и молебен за Новата 2026 година. В богослужението съслужиха Маркианополският епископ Богослов и всички свещенослужители от Старозагорска духовна околия. Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (БТ)
Стара Загора,  
01.01.2026 13:36
 (БТА)

Премилосърдни Господи, благослови настъпващата година с твоята благост и човеколюбие. Укрепени ни в православната вяра и ни направи да успяваме във вършенето на добри дела. Това каза пред миряните в в катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора Старозагорският митрополит Киприан и пожела годината да бъде щастлива, весела, здрава и мирна за всички.

Митрополитът възглави тържествена света литургия за празника Обрезание Господне, а след нея отслужи и молебен за  2026 година. В богослужението съслужиха Маркианополският епископ Богослов и всички свещенослужители от Старозагорска духовна околия.

"Господи, запази вярата, закрепи Отчеството, помири света, изцери болните и повдигни падналите", каза още Старозагорският митрополит.

Божието благословение да пребъдва над скъпата ни Родина! На многая и благая лета! Това каза Старозагорският митрополит Киприан в своето официално обръщение по случай настъпването на 2026 година.

/ХК/

В допълнение

