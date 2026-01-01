Да преодолеем разделенията чрез любов и смирение, призова на богослужение в Бургас Сливенският митрополит Арсений. Той възглави празничната служба по повод началото на новата 2026 година в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в морския град.

В храма се събраха много миряни, които участваха във Василиевата света литургия, отслужена по традиция на първия ден от годината. Литургията, носеща името на св. Василий Велики, се отличаваше с по-разширен чин, включващ допълнителни ектении, тропари и стихири с молитви за благословение, здраве и духовен мир.

След литургията беше отслужен и новогодишен молебен, в края на който прозвуча празничен камбанен звън. Вярващите отправиха молитви за Божията закрила и благодат през новата година, както и благодарност за изминалата.

Пред БТА Сливенският митрополит Арсений подчерта значението на мира, любовта и единството между хората: „За мир ни е повикал Бог. Ние трябва да се вслушаме в славословието на ангелското войнство – да се постараем, според мярката на своите сили и възможности, да носим Христовия мир и да го одухотворяваме в живота си и в нашите взаимоотношения с ближните. И това преди всичко на основата на любовта. Именно по това ще позная, че сте мои ученици, ни казва Христос, ако имате любов помежду си“, каза владиката.

„Стъпвайки в новолетието, в новата 2026 година, ние молим Бог за мир и благоденствие за нашето отечество. Молим да бъдем добър пример за добро, да се стремим да преодолеем разединенията помежду си и всички несъгласия“, добави той.

„Всичко, което по някакъв начин отблъсква ближния от нас. Но всичко това бихме могли да преодолеем, когато сме покорни на Божията воля, когато се смирим и когато допуснем Христос в сърцето си и той стане доминанта в нашия живот. И когато ние заживеем с него, тогава придобиваме сили и преодоляваме всичко, което ни разделя, или онова, което създава напрежение между образа и подобието Божие, а именно нас, човеците. За мир ни е повикал Бог – за мир, който да ни обединява, да заякчи нашите връзки на основата на любовта, човеколюбието, търпението и благите отношения един към друг“, добави още Сливенският митрополит Арсений.

В много бургаски храмове днес бяха отслужени утринни литургии и кратки новогодишни молебени, водени от местни свещеници.