Турски гражданин е убит, а друг човек е ранен в Скопие в новогодишната нощ; двегодишно дете се бори за живота си след огнестрелна рана

Един човек е бил убит, а друг е бил ранен при инцидент на старата чаршия в центъра на Скопие в новогодишната нощ, съобщи министърът на вътрешните работи на Република Северна Македония Панче Тошковски, предаде Телевизия 24.

По информация на телевизията убитият е турски гражданин, а убийството е извършено с остър предмет.

В инцидента са участвали няколко души, всички от които са чуждестранни граждани, а разследването продължава, отбелязва медията.

Тошковски, цитиран от портала "Скопjе1", съобщи още, че двегодишно дете е в интензивно отделение след тежко нараняване от огнестрелно оръжие.

Според първоначална информация, цитирана от портала, детето е с огнестрелна рана в главата, като лекарите са установили наличие на метален фрагмент. Обстоятелствата, около които детето е получило нараняването, не са ясни.

Вътрешният министърът на Република Северна Македония заяви, че случаят се разследва.