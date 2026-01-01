Подробно търсене

Магдалена Димитрова
Турски гражданин е убит, а друг човек е ранен в Скопие в новогодишната нощ; двегодишно дете се бори за живота си след огнестрелна рана
Снимка: AP Photo/Matt Rourke (архив). Изображението е илюстративно.
Скопие,  
01.01.2026 17:49
 (БТА)

Един човек е бил убит, а друг е бил ранен при инцидент на старата чаршия в центъра на Скопие в новогодишната нощ, съобщи министърът на вътрешните работи на Република Северна Македония Панче Тошковски, предаде Телевизия 24.

По информация на телевизията убитият е турски гражданин, а убийството е извършено с остър предмет. 

В инцидента са участвали няколко души, всички от които са чуждестранни граждани, а разследването продължава,  отбелязва медията. 

Тошковски, цитиран от портала "Скопjе1", съобщи още, че двегодишно дете е в интензивно отделение след тежко нараняване от огнестрелно оръжие.

Според първоначална информация, цитирана от портала, детето е с огнестрелна рана в главата, като лекарите са установили наличие на метален фрагмент. Обстоятелствата, около които детето е получило нараняването, не са ясни. 

Вътрешният министърът на Република Северна Македония заяви, че случаят се разследва.

/МИД/

