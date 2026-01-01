Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров заяви, че се е срещнал с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан

Подробно търсене

Магдалена Димитрова
Изображение: БТА
01.01.2026 18:06
 (БТА)
Главният преговарящ на Украйна в мирните преговори, които се водят с просредничеството на САЩ, Рустем Умеров, заяви, че се е срещнал днес с турския министър на външните работи Хакан Фидан в Анкара, предаде Ройтерс.

Умеров, който е и секретар на Съвета за сигурност на Украйна, каза, че двамата са обсъдили преговорния процес и следващите стъпки, като са обърнали специално внимание на хуманитарните въпроси и връщането на украинците, държани от Русия.

/МИД/

