Софийският международен панаир на книгата бе открит в Националния дворец на културата

Празник е, че в рамките на една седмица дворецът се превръща в прекрасна приказка, в която всеки може да намери своята история. Това каза председателят на Асоциация българска книга (АБК) Петя Господинова тази вечер на откриването на 52-ия Софийски международен панаир на книгата и 13-ия Софийски международен литературен фестивал в Националния дворец на културата (НДК).

Андриана Петкова, изпълнителен директор на НДК, отбеляза, че Дворецът традиционно е дом на „най-хубавия панаир“. „Няма по-хубав подарък за Коледа от една книга“, каза Петкова.

Доц. Дария Карапеткова, програмeн директор на Софийския международен литературен фестивал, подчерта, че фестивалната програма има мисия да предложи различна гледна точка и концепция, но нейната цел е да покаже смисъла и стойността на издателите от друга гледна точка.

Зам.-министърът на културата Тодор Чобанов отбеляза, че панаирът на книгата се е превърнал в традиция, без която е трудно да си представим месец декември. Също така Софийският международен литературен фестивал дава възможност на хилядите читатели да се срещнат с автори от целия свят и да получат автографи.

Председателят на СОС Цветомир Петров поздрави организаторите за това, че превръщат София отново в „столица на книжовността“.

За мен е удоволствие и гордост, че Столична община от години подкрепя това събитие. Ние се гордеем с това, че подкрепяме всички големи и по-малки литературни събития, издания, които се случват в София. Във всяка детска градина в София ще правим малка библиотека с подбрани заглавия, каза директорът на дирекция „Култура“ в Столична община Биляна Генова.

По думите на кмета на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков най-важната ни мисия на тези, които четем книги, е да накараме, да внушим, да научим тези, които идват след нас да го правят. „Благодаря на всички вас, които правите панаирите, че помагате за това“, каза той.

Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, подчерта ролята на книгите за изграждането на „силни, духовни хора“.

Ане Бергман, директор на Европейската федерация на издателите, посочи, че АБК е част от семейството на федерацията от 19 години. „Днес имаме над хиляда членове в целия Европейски съюз и извън него, а всички тези издатели представляват около 38 милиарда евро годишни приходи. Това е културна индустрия, но и индустрия, която носи значителни приходи в икономиката“, каза тя.

Тази вечер бяха обявени и тазгодишните носители на наградите „Златен лъв“ за значими издателски проекти. Журито бе оглавено от проф. Амелия Личева. Тя поясни, че тази година са решили да номинират само нови заглавия, които не са преиздания и не използват руска кирилица.

По този повод генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) обяви, че ще предостави шрифта „ЛИК“ на всички издателства, които имат интерес към него.

Издателство „Лист“ получи две номинации - за „Летопис на Софийската филхармония“ в 3 тома и за „Възвърнатият рай“ от Джон Милтън. Издателство „Точица“ бе номинирано за втория том на „Ходене по буквите“ от Марин Бодаков, а издателство „Сиела“ – за „Българите между две катастрофи - 1396 - 1944 г.“ от Александър Стоянов. Голямата награда „Златен лъв“ в тази категория получи издателство „Булгея“ за „Началото. Укрепяване на пороищата и залесяване : Феликс Вожли, Петър Манджуков - спомени“.

„За първи път се връчва книга за фотоалбум книга“, каза представител на издателството, получавайки приза.

Наградата за издателски проект с най-голяма обществена значимост, определяна от журналистическо жури, бе присъдена на издателство „Да“ за книгата „Бързо насън“ от Ани Илков. Силвия Чолева, редактор на изданието, заяви, че поезията на Илков е „висока обществена значимост“ и „политическа поезия“, въпреки че книгата вече два пъти е била отхвърляна от други журита. Номинирани в тази категория бяха издателство „Колибри“ за „Антология на френската поезия“ в три тома в превод на Кирил Кадийски, изд. „Лист“ за „Инок Ардън“ от Алфред Тенисън в превод на Александър Шурбанов, както и издателство „Точица“ за втория том на „За ходене по буквите“ от Марин Бодаков.

За първи път тази година се връчва и специален приз на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ за книга с документален и научен принос. Той отличава издания с висока обществена значимост и отиде при издателство „Българска история“ за новото издание на „Български народни песни“ на братя Миладинови.

Проф. Веселина Вълканова подчерта, че отличието има потенциал да стимулира създаването на качествени нехудожествени книги.

Иван Кънчев, председател на сдружение „Българска история“, определи изданието като „най-сложната книга“ в портфолиото на издателството, включваща 1880 бележки под линия.

Както БТА писа, над 150 издателства ще представят повече от 100 000 заглавия на 52-ия Софийски международен панаир на книгата. Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на Асоциация „Българска книга“ и присъства с мобилен национален пресклуб на панаира. Неизменна част от програмата е и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който в рамките на шест интензивни дни ще събере български и чуждестранни писатели, преводачи и илюстратори. До 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, в която ще участват повече от 30 международни гости – издатели, редактори, литературни агенти и експерти по права и детска литература.