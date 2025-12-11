Газова експлозия в района на Сан Франциско нанесе щети на домове, 6 души са откарани в болница

Газова експлозия предизвика голям пожар в квартал в района на залива на Сан Франциско, изпочупи прозорците на домове и изпълни въздуха с гъст дим, предаде Асошиейтед прес. Пожарните служби съобщиха, че шестима души са откарани в болница с наранявания.

Драматични кадри, заснети от камерата на вратата на една къща и публикувани в социалните мрежи, показаха масивен взрив, разтърсил голяма сграда в Хейуърд.

"Седяхме вкъщи и просто... всичко се разтресе. Неща паднаха от стените и когато погледнахме камерата, беше като да гледаш видео от война", разказа Британи Малдонадо, която предостави кадри от камерата на вратата, пред Ей Би Си 7 Нюз.

Говорител на "Пасифик газ& илектрик ко". заяви, че екип строители е повредил подземна газопроводна линия около 7:35 сутринта. Компанията заяви, че това не са били техни работници.

Работници от комуналните служби са изолирали повредената линия и са спрели подаването на газ в 9:25 сутринта. Експлозията е станала малко след това.