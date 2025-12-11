Подробно търсене

Газова експлозия в района на Сан Франциско нанесе щети на домове, 6 души са откарани в болница

Пламен Йотински
Снимка: Carlos Avila Gonzales/San Francisco Chronicle via AP
Сан Франсиско,  
11.12.2025 23:13
 (БТА)

Газова експлозия предизвика голям пожар в квартал в района на залива на Сан Франциско,  изпочупи прозорците на домове и изпълни въздуха с гъст дим, предаде Асошиейтед прес. Пожарните служби съобщиха, че шестима души са откарани в болница с наранявания. 

Драматични кадри, заснети от камерата на вратата на една къща и публикувани в социалните мрежи, показаха масивен взрив, разтърсил голяма сграда в Хейуърд. 

"Седяхме вкъщи и просто... всичко се разтресе. Неща паднаха от стените и когато погледнахме камерата, беше като да гледаш видео от война", разказа Британи Малдонадо, която предостави кадри от камерата на вратата, пред  Ей Би Си 7 Нюз. 

Говорител на "Пасифик газ& илектрик ко". заяви, че екип строители е повредил подземна газопроводна линия около 7:35 сутринта. Компанията заяви, че това не са били техни работници. 

Работници от комуналните служби са изолирали повредената линия и са спрели подаването на газ в 9:25 сутринта. Експлозията е станала малко след това.

/ПЙ/

Към 23:29 на 11.12.2025 Новините от днес

