Ученическите олимпиади дават шанс за откриване на таланти още в ранна възраст, според директора на ППМГ „Васил Левски“ в Смолян Мария Илиева

Ученическите олимпиади и състезания дават шанс за откриване на таланти още в ранна възраст, коментира пред БТА Мария Илиева, директор на Профилираната природо-математическа гимназия „Васил Левски“ в Смолян.

Най-старото средно училище в областта е координатор и домакин на различни олимпиади и математически състезания от календара на МОН. Наред с успешните резултати, участието на учениците носи нов опит и „усещането, че могат, съизмервайки се с останалите“, посочва директорът.

През последните години възпитаници на гимназията достигат до национални кръгове на олимпиади по информационни технологии, английски, български език и литература, информатика и биология. Ученикът Божидар Анчев през миналата учебна година постига най-висок резултат на националния кръг на олимпиадата по история и е класиран и за националния кръг на надпреварата по астрономия.

„Стимулираме учениците да участват в олимпиади и състезания, да покажат най-доброто от себе си“, обяснява Мария Илиева. Гимназията е координатор и домакин на общински и областни кръгове на олимпиадите по математика, лингвистика, информатика и информационни технологии. В ППМГ „Васил Левски“ се провеждат и множество математически състезания – „Черноризец Храбър“, Коледно и Великденско състезание. На 13 декември предстои Коледното математическо състезание, за което се очакват ученици от цялата Смолянска област.

В гимназията се организират всички олимпиади от календара на МОН, съобразени с предварително одобрения график. „Общо 52 ученика се явили на общинския кръг на олимпиадата по математика на 6 декември“, информира Ана Камбарева, старши учител по математика. Областният кръг на националната олимпиада по математика ще бъде на 8 февруари в ППМГ.

До 14 декември е срокът за регистриране на проектите за общинския кръг на олимпиадата по информационни технологии. Четирима ученика от ППМГ – Михаил Гавазов, Денис Ангелов, Алекс Речников и Ива Хаджиева – които вече са участвали в националния есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“, ще представят свои проекти и на олимпиадата. Областният кръг е насрочен за 7 март.

До края на декември предстоят общинските кръгове на олимпиадите по физика, философия и лингвистика, а през януари – по история и цивилизация, география и икономика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, английски и български език и литература.

Гимназистите от ППМГ „Васил Левски“ се явяват на олимпиади по всички предмети. За подготовката си учениците работят допълнително – в часове за консултации, чрез извънкласни дейности и индивидуално с възложени задачи. По думите на Мария Илиева затрудненията при подготовката и участието в олимпиади идват от това, че „само част от състезателните задачи покриват учебния материал“. Особено на областно и национално ниво „обемът от знания, които трябва да имат учениците, доста надхвърля това, което получават… от обучението в час“.

Педагогическите специалисти от гимназията преминават обучение по националната програма на МОН „Бъдеще за таланти“, насочена към подготовка и стимулиране участието на учениците в национални олимпиади и състезания. Учители по математика, информатика и информационни технологии се обучават за ръководители на групи. След приключване на курса ще бъдат създадени школи за подготовка на ученици, като целта е да се обхванат даровити деца от всички училища в града и областта. „При подготовката си в тези школи учениците ще развиват своите умения, като им се осигурява допълнителна специализирана подготовка“, допълва Илиева.

Тя подчертава, че регламентите на много олимпиади изискват знания и умения извън учебното съдържание, а „не навсякъде учениците имат достъп до преподаватели и школи, които да ги готвят на такова високо ниво“. До национални кръгове водят „много лична работа на талантливите ученици, менторска подкрепа и насоки от учителите“.

Ана Камбарева отбелязва, че на областния кръг по математика „първите 2 задачи са малко по-сложно ниво на училищния курс, но другите 2 са от състезателна математика“, която не е достатъчно развита при учениците от малките градове. Тя смята, че с програмата „Бъдеще за таланти“ скоро и в Смолян ще има школа за състезателна математика, „която да дава възможност на учениците да преминават областния кръг“. „На олимпиади откриваме таланти, с които трябва да се работи на по-високо ниво“, коментира Камбарева.