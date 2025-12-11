Изложба с над 450 творби на Данаил Мицев е подредена в плевенската галерия "Илия Бешков"

Изложба по повод 90 години от рождението на художника Данаил Мицев се откри тази вечер в плевенската художествена галерия "Илия Бешков". В експозицията са показани над 450 негови творби, предоставени от семейството на твореца.

"Това е най-богата индивидуална изложба, която сме представяли досега", каза директорът на галерията Цвета Кацарова. Тя припомни биографични данни за твореца, роден през 1935 г. в плевенското село Крета.

"Данаил Мицев създава впечатляващо творчество. Той е майстор на рисунката и на портрета. Освен да рисува, той пише стихове, свири на акордеон, вае скулптури", отбеляза Кацарова. Тя допълни, че до днес галерията не е притежавала нито една картина на Мицев, но по повод изложбата неговото семейство е направило дарение – творбата "Баташкото клане", представена тази вечер.

Изложбата показва хронологично произведения от различни периоди на Даниил Мицев – най-ранните му картини до последните му творби от периода, в който постепенно губи зрението си, но картините му са все по-експресивни и въздействащи.

За Данаил Мицев като творец и човек говори Валя Минкова, близка на семейството му. Тя отбеляза, че ретроспективната изложба неслучайно се открива в деня, в който Българската православна църква почита свети Даниил.

"Данаил Мицев е от хората, за които от съвременна гледна точка можем да кажем, че е всестранно развита личност. Той има своето измерение в различни жанрове на изобразителното изкуството", каза Минкова. Тя допълни, че Мицев е пример за това как човек има стремеж към това да дари, да даде и "въпреки нелекия живот да оцени позитивното, да надгради, да се докаже над злобата и завистта, над омразата, да подари на себе си и на околните това, което вижда - от позицията и на художник, и на поет".

Гости на откриването на изложбата бяха съпругата на Данаил Мицев – Райна, неговият зет и дъщеря Валентин и Елка Тренин. Ученичките от Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков" – Плевен Яница Якова и Тереза Христова отправиха музикален поздрав при откриване на експозицията, която може да бъде разгледана до края на януари.