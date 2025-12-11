Хор „Добруджански звуци“ отбеляза Световния ден на хоровото изкуство с празничен концерт в зала „Добрич“. В събитието, водено от маестра Елвира Пастърмаджиева, бяха включени изпълнения на популярни френски шансони, италиански канцонети и мелодии, вдъхновени от духа на Европа.

В началото на концерта Пастърмаджиева припомни, че датата 11 декември е обявена от ЮНЕСКО за Световен ден на хоровото изкуство. „Неслучайно всички хорове в града се борят за тази дата. Тази вечер ще ви представим хорово изкуство и много солисти - по приятелски ще ви припомним младостта и хубавите песни от 50-те, 60-те и 70-те години“, каза диригентът.

Публиката първо бе пренесена в Париж. На концерта бяха изпълнени три песни на Едит Пиаф, както и емблематичната „Шанз-Елизе“ на Жо Дасен. След френските мелодии програмата продължи в Италия и Неапол с популярни канцонети.

Солистът Атанас Атанасов представи неаполитанската песен „Санта Лучия“, както и музика от Руджеро Леонкавало. Прозвуча и испанската „Гранада“. Сред акцентите бе „Фуникули-фуникула“ от Луиджи Денца, изпълнявана през годините от световни имена като Джоузеф Шмидт, Лучано Павароти и Андреа Бочели.

В концерта участваха още солистите Петранка Тодорова и Паско Ташев, а на пианото свири Радостина Гроздева-Кръстева.

Публиката аплодира изпълнителите, а на бис прозвучаха песните „О, соле мио“ и „Многая лета“. В края на концерта маестра Пастърмаджиева благодари на присъстващите и отправи пожелания за светли празници и мир.