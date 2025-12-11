Пекин критикува новите мексикански мита за вноса от Китай

Китайското правителство критикува решението на Мексико да наложи вносни мита до 50% върху около 1500 стоки от Китай и други страни, съобщи ДПА.

Пекин ще следи отблизо следващите стъпки на Мексико, заяви китайското министерство на търговията.

Новите мита ще влязат в сила през януари, след като парламентът ги одобри по предложение на президента Клаудия Шейнбаум.

Нейното правителство планира да използва вносните мита, за да защити индустрията на латиноамериканската страна, отчасти поради влиянието на търговската политика на САЩ върху Мексико.

Американският президент Доналд Тръмп обвини съседната страна, че е врата за китайските продукти към Съединените щати.

Търговията между САЩ, Мексико и Канада е до голяма степен безмитна съгласно Споразумението между трите страни, което влезе в сила през 2020 г.

Новите мита засягат 8,6% от общия внос на Мексико на стойност 52 милиарда долара. Предвиждат се такси върху стоки като автомобили, автомобилни части, стомана и алуминий от страни, с които Мексико няма споразумения за свободна търговия. САЩ и Европейският съюз не са засегнати.

Китай винаги е бил против едностранните мита и се надява, че Мексико ще коригира "погрешната си практика" на едностранни действия и протекционизъм, заяви министерството в Пекин.