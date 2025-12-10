Регионалният исторически музей – София показва в изложба „огърлицата“ от манастири около столицата

В навечерието на Рождество Христово Регионалният исторически музей – София (РИМ-София) открива документална изложба, посветена на „огърлицата“ от манастири около столицата. Временната експозиция, озаглавена „Софийска Мала Света гора“, ще бъде открита на 10 декември от 18:00 ч. в галерийното пространство на Триъгълната кула на Сердика, съобщават домакините.

Изложбата представя общо 19 манастира, сред които има както действащи, така и недействащи. Всички те обаче са част от националното културно-историческо наследство, отбелязват от екипа.

Те посочват, че изложбата обръща внимание на архитектурата, като същевременно проследява начина на възникване и развитие на подбраните манастири. Началото на Софийската Мала Света гора е положено през XIII в., когато са изградени повечето от манастирите. Комплексът възниква спонтанно и се формира в продължение на векове.

„Манастирите имат нелека съдба след османското нашествие в края на XIV в. Опожарявани, ограбвани и разрушавани, те обаче имат сериозен принос в опазването на българското самосъзнание чрез съхранението на българския език, писменост, вяра и култура. По време на Българското възраждане много манастири са възстановени, превръщайки се в средища на духовно израстване и революционни борби“, разказват от РИМ-София.

Постепенно около манастирите възникват селища. Понастоящем в Софийска област има около 60 православни манастира, от които 44 са действащи. Изложбата представя 19 от тях със статут на културни ценности в Софийската духовна околия, уточняват от екипа.

