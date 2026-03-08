Стралджа посреща маскарадни групи за участие в Общинския кукерски фестивал на 14 март

На 14 март площадът в град Стралджа, Ямболско, ще бъде огласен от представянето на участниците в Общинския кукерски фестивал 2026. Форумът има състезателен характер и в него могат да участват кукерски, сурвакарски и карнавални групи от страната без възрастови ограничения, се посочва в регламента, публикуван на уебстраницата на местната администрация.

Фестивалът има за цел да представи фолклорните традиции, свързани със зимните и пролетните български празници и кукерските игри, както и да съдейства за тяхното съхранение, съобщават организаторите от Община Стралджа и Народно читалище „Просвета – 1892“.

Както всяка година, участниците ще се съберат сутринта пред сградата на читалището, откъдето ще потеглят в шествие до площад „Демокрация“. Именно там от 10:00 часа ще започне състезателното дефиле с представяне на групите в рамките на до десет минути, съгласно регламента.

Наградният фонд на празника е 3500 евро. Ще бъдат присъдени Специална награда, Наградата на кмета на общината, както и първа, втора и трета награда.

Миналата година в пресъздаването на колоритната традиция се включиха над 300 участници от 10 маскарадни групи. Фестивалът е своеобразен завършек на кукерските игри по населените места в общината. В Стралджанско традицията поддържат състави от общинския център и от селата Зимница, Иречеково, Воденичане, Каменец, Джинот и Чарда.