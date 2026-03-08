Актьорът и режисьор от Ямболския куклен театър Ангел Попов подготвя издание с детски коледни пиеси

Сборник с коледни пиеси за деца предстои да издаде актьорът и режисьор Ангел Попов от екипа на ямболския Държавен куклен театър „Георги Митев“. Изданието „Пак е Коледа“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Помощ за книгата“, каза за БТА авторът.

Сборникът включва избрани текстове от пиеси, по които са реализирани над 3000 представления на кукления театър в Ямбол, гледани от повече от 20 000 деца през годините, посочи Ангел Попов.

Книгата има за цел да съхрани тези текстове и да ги направи достъпни както за читатели, така и за училища, читалища и любителски театрални състави. Коледните пиеси могат да служат не само като сценични текстове за театър, но и да се четат като приказки – в детски градини, школи или в семейна среда, добави авторът.

Ангел Попов е актьор, автор и режисьор с дългогодишен принос в българското куклено изкуство. Носител е на награди за режисура от Националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник” – за постановката „Румето и старият лъв“ (2008 г.) и за „Най-важното нещо“ (2011 г.). Има номинация за награда „Икар” на Съюза на артистите в България през 2007 г. в категория „Куклено изкуство” за спектакъла „Спящата красавица”.