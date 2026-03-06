Чувствам подкрепа, ще надживеем този труден период за БСП, каза Крум Зарков

Чувствам подкрепа и съм убеден, че ще надживеем този труден период в БСП, каза председателят на „БСП – Обединена левица“ Крум Зарков в предаването „Панорама“ по БНТ. Мобилизацията е налице и съм сигурен, че ще вървим заедно в едно обновление чрез уважение, каза още той.

Според него членовете и симпатизантите на БСП разбират, че липсата на ляво представителство в институциите е щета не просто за партията, а за целокупния български народ. Дори за тези, които не го съзнават и признават, посочи Зарков.

Според него „Прогресивна България“ на Румен Радев тепърва се заявява на политическата сцена. „Той слиза на терена, повикан от историческа необходимост, за да се включи в една борба“, каза Зарков и допълни, че имат различни писти.

По негови думи след изборите предстоят разговори. Според Крум Зарков няма сценарий, при който БСП да не влезе в следващия парламент. Целта сега съвсем не е да се влезе в парламента. Целта оттук нататък е да допринесем за решаването на проблемите в нашата страна“, каза той.