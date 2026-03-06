МИНА: Над десет милиона нощувки са регистрирани в частни квартири в Черна гора през миналата година

През миналата година 1,22 милиона туристи са се регистрирали в частни квартири в Черна гора, а броят на нощувките им възлиза на 10,18 милиона, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на предварителни данни на черногорската статистическа служба Монстат.

„От общия брой нощувки 99,6% са осъществени от чуждестранни туристи, докато нощувките на местните туристи са 0,4%“, се казва в прессъобщение на Монстат.

В структурата на нощувките на чуждестранните туристи през миналата година с най-голям дял са туристите от Сърбия – 25,6%, следвани от Русия – 22,1%, Босна и Херцеговина – 9,4%, Турция – 4,9%, Украйна – 4,7%, Германия – 3,9%, Косово – 3,1% и Обединеното кралство – 2,3%. Туристи от други страни са реализирали 24% от нощувките.

В структурата на нощувките в частни квартири по вид на дестинацията през миналата година, по-голямата част са регистрирани в крайбрежни дестинации – 94,8%, следвани от планински дестинации – 2,6%, други туристически дестинации – 1,9% и столицата – 0,7%.

