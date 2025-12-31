Сливенският митрополит Арсений ще отслужи Василиевата литургия и новогодишния молебен в Бургас

Сливенският митрополит Арсений ще възглави богослужението в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас на 1 януари 2026 година, съобщиха от митрополията. В празничния четвъртък вярващите ще имат възможност да участват във Василиевата литургия, която традиционно се отслужва на големи празници и в началото на новата година.

Тя носи името на св. Василий Велики и се отличава с по-разширен чин, включващ допълнителни ектении, тропари и стихири, чрез които се отправят молитви за благословение, здраве и духовен мир. Началото на литургията ще бъде в 9:30 часа. След нея ще бъде отслужен новогодишен молебен от 11:00 часа. Миряните ще се помолят за Божията закрила и благодат за новата година. В молебена ще бъдат включени четения от псалми, тропари и кратки молитви, чрез които се изразява благодарност за изминалата година и се отправят прошения за здраве и благополучие на вярващите и техните семейства.

В Бургас повечето храмове ще имат утринни литургии и кратки молебени за Нова година, водени от местни свещеници.