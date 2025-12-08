Балкан записа убедителен успех при гостуването си на Берое и се върна на върха в НБЛ

Балкан се наложи над Берое със 106:59 (18:14, 24:16, 30:12, 34:17) като гост в Стара Загора в мач от десетия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Ботевградчани удължиха победния си ход и оглавяват временното класиране в първенството с 8 успеха от девет изиграни двубоя. За Берое поражението беше шесто от 10 срещи.

Двата състава изиграха сравнително равностойна първа четвърт, в която разликата достигна 4 точки едва в края за 18:14 в полза на Балкан. Последва по-добра втора част за гостите, които дръпнаха с 13 точки при 29:16, фиксирани с кош на Николай Грозев, а малко по-късно и с 16 при 39:23 две минути и половина преди почивката след точен изстрел от наказателната линия на Кортни Алекзандър. След 20 минути игра домакините изоставаха с 30:42.

Баскетболистите на Берое не успяха да се противопоставят на Балкан и през второто полувреме, а ботевградчани водеха със 72:42 преди финалните 10 минути. Най-голямата разлика достигна 49 точки.

Кортни Алекзандър беше най-резултатен за победителите с 22 точки и 5 борби. Илиян Пищиков и Демонд Робинсън отбелязаха по 13 точки, като вторият добави и 9 борби.

За домакините по 12 точки вкараха Александър Милов и Александър Матушев.

Балкан ще играе срещу Ботев 2012 в Ботевград на 14 декември, докато Берое ще приеме същия съперник на 19 декември.

Срещи от десетия кръг в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже:

Берое – Балкан – 59:106 (14:18, 16:24, 12:30, 17:34)

от неделя: Миньор 2015 – Шумен – 93:90 (30:21, 24:20, 20:23, 19:26)

от събота: Академик Бултекс 99 – Рилски спортист - 72:86 (18:21, 19:24, 20:18, 15:23) Ботев 2012 – Левски - 84:67 (23:14, 27:20, 17:19, 17:14)

от 3 декември: Локомотив Пловдив – Спартак Плевен – 91:75 (18:26, 23:18, 25:16, 25:15) почива - Черно море Тича временно класиране: 1. Балкан 9 8 1 803:641 17 точки 2. Рилски спортист 9 7 2 811:669 16 3. Локомотив Пловдив 9 6 3 764:705 15 4. Черно море Тича 9 6 3 785:748 15 5. Спартак Плевен 9 6 3 747:711 15 6. Ботев 2012 Враца 9 5 4 702:710 14 7. Миньор 2015 9 5 4 759:785 14 8. Берое Стара Загора 10 4 6 818:869 14 9. Академик Бултекс 99 9 2 7 718:769 11 10. Левски 9 1 8 652:788 10 11. Шумен 9 0 9 675:839 9

