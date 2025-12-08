Подробно търсене

Кремена Младенова
Балкан записа убедителен успех при гостуването си на Берое и се върна на върха в НБЛ
снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
Стара Загора,  
08.12.2025 21:08
 (БТА)

Балкан се наложи над Берое със 106:59 (18:14, 24:16, 30:12, 34:17) като гост в Стара Загора в мач от десетия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Ботевградчани удължиха победния си ход и оглавяват временното класиране в първенството с 8 успеха от девет изиграни двубоя. За Берое поражението беше шесто от 10 срещи.

Двата състава изиграха сравнително равностойна първа четвърт, в която разликата достигна 4 точки едва в края за 18:14 в полза на Балкан. Последва по-добра втора част за гостите, които дръпнаха с 13 точки при 29:16, фиксирани с кош на Николай Грозев, а малко по-късно и с 16 при 39:23 две минути и половина преди почивката след точен изстрел от наказателната линия на Кортни Алекзандър. След 20 минути игра домакините изоставаха с 30:42.

Баскетболистите на Берое не успяха да се противопоставят на Балкан и през второто полувреме, а ботевградчани водеха със 72:42 преди финалните 10 минути. Най-голямата разлика достигна 49 точки.

Кортни Алекзандър беше най-резултатен за победителите с 22 точки и 5 борби. Илиян Пищиков и Демонд Робинсън отбелязаха по 13 точки, като вторият добави и 9 борби.

За домакините по 12 точки вкараха Александър Милов и Александър Матушев.

Балкан ще играе срещу Ботев 2012 в Ботевград на 14 декември, докато Берое ще приеме същия съперник на 19 декември.

Срещи от десетия кръг в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже:

Берое – Балкан – 59:106 (14:18, 16:24, 12:30, 17:34)

от неделя:
Миньор 2015 – Шумен – 93:90 (30:21, 24:20, 20:23, 19:26)

от събота:
Академик Бултекс 99 – Рилски спортист - 72:86 (18:21, 19:24, 20:18, 15:23)
Ботев 2012 – Левски - 84:67 (23:14, 27:20, 17:19, 17:14)

от 3 декември:
Локомотив Пловдив – Спартак Плевен – 91:75 (18:26, 23:18, 25:16, 25:15)
почива - Черно море Тича

временно класиране:
 1. Балкан               9   8    1   803:641   17 точки
 2. Рилски спортист      9   7    2   811:669   16
 3. Локомотив Пловдив    9   6    3   764:705   15
 4. Черно море Тича      9   6    3   785:748   15
 5. Спартак Плевен       9   6    3   747:711   15
 6. Ботев 2012 Враца     9   5    4   702:710   14
 7. Миньор 2015          9   5    4   759:785   14
 8. Берое Стара Загора  10   4    6   818:869   14
 9. Академик Бултекс 99  9   2    7   718:769   11
10. Левски               9   1    8   652:788   10
11. Шумен                9   0    9   675:839    9

.

/КМ/

