Председателят на Общото събрание на ООН, бившата германска външна министърка Аналена Бербок призова за уважаване на основните принципи на Устава на ООН, предаде ДПА. Призивът беше отправен малко преди израелският премиер Бенямин Нетаняху да произнесе речта си пред годишната сесия на Общото събрание на световната организация.

„Анексирането е забранено, точно както и според международното хуманитарно право е забранено да се използва хуманитарната помощ като оръжие във война“, припомни Бербок.

Тя каза, че прекратявано на огъня в конфликта в Газа е спешно необходимо, за да се освободят заложниците и да се позволи на хуманитарната помощ да влезе в Газа.

Запитана дали очаква по време на речта му Нетаняху да обяви анексиране на Западния бряг, Бербок каза, че не може да прогнозира какво ще каже израелският премиер. Тя допълни, че миналата година Нетаняху е произнесъл реч в ООН, която е била последвана от израелски удари в Ливан.

Аналена Бербок подчерта, че Уставът на ООН и позицията на мнозинството от страните членки в световната организация са ясни – всяка страна в света има правото на самоопределение. Председателката на Общото събрание на ООН припомни, че в миналото световната организация е приела резолюции, призоваващи да се даде възможност на палестинците да живеят мирно в тяхната собствена държава редом до Израел.

След като още страни признаха Държавата Палестина – една стъпка, на която Нетаняху се противопоставя яростно, Бербок заяви, че очаква от него „една много интензивна реч“.

Бербок също така приветства последното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп относно мира в Близкия изток, казвайки, че всякаква инициатива към уреждането на конфликта е от съществено значение и е една от най-спешните задачи пред ООН.