Зеленски обяви, че утре ще пристигне в Италия за среща с премиера Мелони

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че утре ще пътува за Италия за среща с министър-председателката на страната Джорджа Мелони, предаде Ройтерс.

След като днес разговаря в Лондон с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, Зеленски отпътува за Брюксел за нови разговори по въпроса за края на войната с Русия.

Той заяви, че тази седмица ще има и среща на "Коалицията на желаещите".

Украинският държавен глава посочи, че на страната му са нужни около 800 милиона долара за планираното за тази година закупуване на американски оръжия с помощта на европейски съюзници.

Той потвърди, че догодина Киев ще се нуждае от около 15 милиарда долара по инициативата на НАТО "Списък с приоритетните нужди на Украйна (Prioritized Ukraine Requirements List/PURL), по която европейски държави купуват американски оръжия за украинската армия.

Зеленски заяви, че днешните му разговори в Лондон с лидерите на Великобритания, Германия и Франция са били продуктивни. Украинският държавен глава добави, че предложенията за мир са оформени и САЩ ще бъдат запознати с тях утре.

"Смятам, че планът ще бъде готов утре, по някое време вечерта. Мисля, че ще го погледнем пак и ще го пратим на САЩ", каза Зеленски. Той уточни, че новите предложения как да се сложи край на водената от Русия война са в 20 точки, като и в тях не се прави компромис с територията на Украйна.

Междувременно президентът на Украйна потвърди, че неидентифицирани дронове са били забелязани близо до самолета му по пътя за Ирландия миналата седмица.

"Ще има разследване (...) Всъщност, имаше дронове", заяви той пред репортери.