Подробно търсене

ОБНОВЕНА Зеленски обяви, че утре ще пристигне в Италия за среща с премиера Мелони

Иво Тасев
Зеленски обяви, че утре ще пристигне в Италия за среща с премиера Мелони
Зеленски обяви, че утре ще пристигне в Италия за среща с премиера Мелони
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Toby Melville
Лондон/Брюксел,  
08.12.2025 20:45 | ОБНОВЕНА 08.12.2025 21:23
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че утре ще пътува за Италия за среща с министър-председателката на страната Джорджа Мелони, предаде Ройтерс.

След като днес разговаря в Лондон с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, Зеленски отпътува за Брюксел за нови разговори по въпроса за края на войната с Русия.

Той заяви, че тази седмица ще има и среща на "Коалицията на желаещите".

Украинският държавен глава посочи, че на страната му са нужни около 800 милиона долара за планираното за тази година закупуване на американски оръжия с помощта на европейски съюзници.

Той потвърди, че догодина Киев ще се нуждае от около 15 милиарда долара по инициативата на НАТО "Списък с приоритетните нужди на Украйна (Prioritized Ukraine Requirements List/PURL), по която европейски държави купуват американски оръжия за украинската армия.

Зеленски заяви, че днешните му разговори в Лондон с лидерите на Великобритания, Германия и Франция са били продуктивни. Украинският държавен глава добави, че предложенията за мир са оформени и САЩ ще бъдат запознати с тях утре.

"Смятам, че планът ще бъде готов утре, по някое време вечерта. Мисля, че ще го погледнем пак и ще го пратим на САЩ", каза Зеленски. Той уточни, че новите предложения как да се сложи край на водената от Русия война са в 20 точки, като и в тях не се прави компромис с територията на Украйна.

Междувременно президентът на Украйна потвърди, че неидентифицирани дронове са били забелязани близо до самолета му по пътя за Ирландия миналата седмица.

"Ще има разследване (...) Всъщност, имаше дронове", заяви той пред репортери.

/ДИ/

Свързани новини

08.12.2025 22:31

Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира, каза говорителят на Кремъл

Възможността за среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп до края на годината за момента не се разглежда, нейното осъществяване изисква необходимата подготовка, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
08.12.2025 20:34

Срещата в Лондон спомогна за продължаването на съвместната работа върху американския план за Украйна, заяви Елисейският дворец

Срещата на френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон днес "позволи да се продължи съвместната работа върху американския план за Украйна, за да може той да бъде допълнен с европейски предложения в тясно сътрудничество с Киев", заяви канцеларията на френския президент, цитирана от Франс прес.
08.12.2025 15:08

Сделката с Украйна трябва да бъде справедлива и подкрепена със силни гаранции за сигурност, заяви Киър Стармър

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне с ключови европейски лидери на Европа в Лондон за кризисни разговори, след като американският президент Доналд Тръмп засили критиките си към Киев, съобщават ДПА и Пи Ей Мидиа.
08.12.2025 15:00

Зеленски заяви, че все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна в преговорите със САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че участниците в мирните преговори с посредничеството на САЩ остават разделени по въпроса за териториалните отстъпки, съобщи днес Блумбърг, позовавайки се на интервю, проведено със Зеленски по телефона.
08.12.2025 09:47

Зеленски ще получи документите с мирния план днес, заяви най-високопоставеният украински преговарящ

Украинският президент Володимир Зеленски днес ще бъде осведомен относно диалога на преговорния екип с американски официални представители и ще получи всички свързани с мирния план документи, заяви най-високопоставеният преговарящ на Киев Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.
08.12.2025 07:53

Стармър, Макрон и Мерц ще се срещнат днес със Зеленски в Лондон

Британският премиер Киър Стармър ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски днес в Лондон за обсъждания на плановете за мир в Украйна, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.В срещата ще участват още френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц. Очаква се фокусът да е върху това какъв да бъде отговорът на американските предложения за прекратяване на войната в Украйна.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:56 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация