Лидерите на ЕС заявиха, че суверенитетът и дългосрочната сигурност на Украйна са ключова част от мирните преговори

Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а сигурността ѝ - гарантирана в дългосрочен аспект при всякакво мирно споразумение с Русия, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитирани от Ройтерс.

Двамата лидери на Европейския съюз отправиха еднакво послание в социалните мрежи след среща в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан. Сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана в дългосрочен аспект като първа линия на отбрана на нашия Съюз", гласят публикациите им.