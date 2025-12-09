Подробно търсене

Лидерите на ЕС заявиха, че суверенитетът и дългосрочната сигурност на Украйна са ключова част от мирните преговори

Алексей Маргоевски
Лидерите на ЕС заявиха, че суверенитетът и дългосрочната сигурност на Украйна са ключова част от мирните преговори
Лидерите на ЕС заявиха, че суверенитетът и дългосрочната сигурност на Украйна са ключова част от мирните преговори
Отляво надясно: председателят на Европейския съвет Антонио Коща, украинският президент Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в сградата на Европейския съвет в Брюксел, 6 март 2025 г. Снимка: AP/Omar Havana
Брюксел,  
09.12.2025 02:01
 (БТА)
Етикети

Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а сигурността ѝ - гарантирана в дългосрочен аспект при всякакво мирно споразумение с Русия, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитирани от Ройтерс.

Двамата лидери на Европейския съюз отправиха еднакво послание в социалните мрежи след среща в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан. Сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана в дългосрочен аспект като първа линия на отбрана на нашия Съюз", гласят публикациите им.

/АМ/

Свързани новини

08.12.2025 20:34

Срещата в Лондон спомогна за продължаването на съвместната работа върху американския план за Украйна, заяви Елисейският дворец

Срещата на френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон днес "позволи да се продължи съвместната работа върху американския план за Украйна, за да може той да бъде допълнен с европейски предложения в тясно сътрудничество с Киев", заяви канцеларията на френския президент, цитирана от Франс прес.
08.12.2025 17:01

Стармър посрещна Зеленски, Мерц и Макрон в Лондон за преговори за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Лондон, за да обсъди с европейските си съюзници план за прекратяването на войната в Украйна, след като в края на миналата седмица в Маями се състоя нов кръг от преговори между САЩ и Украйна, предаде Франс прес.
08.12.2025 13:51

Ръководителите на НАТО и институциите на ЕС ще разговарят със Зеленски в Брюскел днес

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще приеме тази вечер председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи пресслужбата на алианса.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:26 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация