Подробно търсене

Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира, каза говорителят на Кремъл

Десислава Иванова
Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира, каза говорителят на Кремъл
Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира, каза говорителят на Кремъл
Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Alexander Kazakov/Спутник, Кремълси пул чрез АП
Москва,  
08.12.2025 22:31
 (БТА)
Етикети

Възможността за среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп до края на годината засега не се разглежда, нейното осъществяване изисква необходимата подготовка, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"За да бъде продуктивна, срещата трябва да бъде подготвена, а за това е необходима работа на експертно равнище, каквато понастоящем се извършва, каза Песков в ефира на телевизия "Първи канал".

Говорителят на руския президент отбеляза също, че към момента Москва не разполага с информация за резултатите от преговорите между Вашингтон и Киев във Флорида. "Когато научим, ще стане ясно как и накъде [ще се движим] по-нататък", каза той.

Песков подчерта, че резултатите от разговорите ще определят следващите стъпки на Русия, включително в контекста на потенциална среща на лидерите на двете страни преди края на годината.

Срещата във Флорида в събота се състоя, след като пратеникът на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, се срещнаха с Путин в Кремъл, за да обсъдят подкрепян от САЩ план за слагане край на войната, припомня Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски определи преговорите във Флорида като "конструктивни, макар и нелеки". След разговорите си днес в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия Зеленски съобщи, че Украйна ще предаде утре на САЩ ревизирана версия на мирния план.

/ДИ/

Свързани новини

08.12.2025 20:34

Срещата в Лондон спомогна за продължаването на съвместната работа върху американския план за Украйна, заяви Елисейският дворец

Срещата на френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон днес "позволи да се продължи съвместната работа върху американския план за Украйна, за да може той да бъде допълнен с европейски предложения в тясно сътрудничество с Киев", заяви канцеларията на френския президент, цитирана от Франс прес.
08.12.2025 18:29

Мерц изрази скептицизъм по отношение на някои подробности на американското предложение за мир в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази скептицизъм относно някои подробности от американското предложение за мир в Украйна в началото на разговорите с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон в Лондон, предаде Франс прес.
06.12.2025 01:24

Представители на САЩ и Украйна проведоха продуктивна среща, насрочени са по-нататъшни преговори

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф проведе продуктивни преговори със старши преговарящия от Украйна Рустем Умеров в Маями, Флорида, съобщи представител на Белия дом, като официалните лица планират да се срещнат отново по-късно днес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:53 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация