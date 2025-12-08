Подробно търсене

Коледната елха на Разград грейна с помощта на Дядо Коледа, децата и двама клоуни

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Коледната елха на Разград грейна с помощта на Дядо Коледа, децата и двама клоуни
Коледната елха на Разград грейна с помощта на Дядо Коледа, децата и двама клоуни
Грейнаха празничните светлини за предстоящите коледни и новогодишни празници в централната част на Разград. Включени бяха и светлините на Коледната елха. Снимка: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
08.12.2025 20:59
 (БТА)

Коледната елха на Разград грейна с помощта на Дядо Коледа, децата и двама клоуни.

За да бъдат включени светлините на дръвчето в центъра на града, трябваше да се изпълни „важна мисия“. С много хумор клоуните обявиха от сцената, че миналогодишната украса „е изхарчила целия ток“, затова тази година се събират дарения. В набирането на средствата чрез своите изпълнения им помогнаха възпитаници на Центъра за работа с деца. В „спасителната акция“ се включиха Младежкият духов оркестър, Ирем Али, мажоретките от Градския мажоретен състав и вокалната група „Веселите глухарчета“. В каузата да помогне да блеснат светлините на елхата участва и кметът Добрин Добрев. Той поздрави децата и родителите им, като подчерта, че коледната магия идва от добрите хора, талантливите деца и семействата им. Кметът прикани присъстващите да насочат положителната си енергия към елхата, за да грейне тя с вълшебство.

На сцената се появи и самият Дядо Коледа, с чиято помощ светлините на елхата озариха площада в Разград. Той отправи и своите благопожелания за светли празници. „Бъдете здрави, щастливи, още по-послушни и добри хора“, обърна се към малките, големи и по-големи деца добрият белобрад старец. Празникът завърши с танц на мажоретките и обещание от Дядо Коледа скоро да се върне с подаръци.

 

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:54 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация