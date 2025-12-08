Коледната елха на Разград грейна с помощта на Дядо Коледа, децата и двама клоуни.

За да бъдат включени светлините на дръвчето в центъра на града, трябваше да се изпълни „важна мисия“. С много хумор клоуните обявиха от сцената, че миналогодишната украса „е изхарчила целия ток“, затова тази година се събират дарения. В набирането на средствата чрез своите изпълнения им помогнаха възпитаници на Центъра за работа с деца. В „спасителната акция“ се включиха Младежкият духов оркестър, Ирем Али, мажоретките от Градския мажоретен състав и вокалната група „Веселите глухарчета“. В каузата да помогне да блеснат светлините на елхата участва и кметът Добрин Добрев. Той поздрави децата и родителите им, като подчерта, че коледната магия идва от добрите хора, талантливите деца и семействата им. Кметът прикани присъстващите да насочат положителната си енергия към елхата, за да грейне тя с вълшебство.

На сцената се появи и самият Дядо Коледа, с чиято помощ светлините на елхата озариха площада в Разград. Той отправи и своите благопожелания за светли празници. „Бъдете здрави, щастливи, още по-послушни и добри хора“, обърна се към малките, големи и по-големи деца добрият белобрад старец. Празникът завърши с танц на мажоретките и обещание от Дядо Коледа скоро да се върне с подаръци.