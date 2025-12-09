Към единност и сплотеност призова на митинг на "ДПС-Ново начало" в Луковит народният представител Неждет Шабан

Към единност и сплотеност призова на митинг на централния площад в Луковит, организиран от "ДПС-Ново начало", народният представител Неждет Шабан.

„Тук сме се събрали да кажем „Не на омразата!“. ДПС е единствената партия, която не дели хората. При нас има турци, роми, помаци, българи. Единствено ДПС е партията, която е най-близо до хората, винаги е заедно с хората и е партията, която мисли за обикновения човек“, каза Шабан. Той допълни, че всички сме родени тук, всички сме български граждани и не трябва да се делим.

По думите му периодът е много деликатен – след няколко седмици влизаме в еврозоната и в този момент „нямаме нужда да чупим държавата, имаме нужда от това да има стабилност, развитие, растеж за регионите и за цяла България“. Народният представител цитира лидера на "ДПС-ново начало" Делян Пеевски, посочвайки, че правителството ще има тяхната подкрепа, докато работи за хората.

„Основният проблем е какво да направим – дали да се движим назад, на Изток, или да се движим напред, на Запад. Аз смятам, че мнозинството от българското общество иска да се движим на Запад. Развитието е на Запад“, заяви Неждет Шабан. И добави: „На онези, които искат да спрат европейското развитие на България, ще им кажа следното: тук не е Ванкувър, тук не е Британска Колумбия. Тук е Омуртаг, тук е Луковит, тук е Търговище – ситуацията е съвсем различна. Призовавам ви да бъдем единни, сплотени, да не се поддаваме на манипулации и спекулации. Да бъдем по-уравновесени, по-разумни, по-единни, както винаги сме били. Единствената стабилна партия в българския парламент е „ДПС – Ново начало“, където има единство в многообразието“.

Областният председател на "ДПС-Ново начало" Исай Милев обяви, че Луковит е един от бастионите на ДПС и винаги ще бъде. „Ние няма да позволим ДПС да бъде втора класа. Ние ще бъдем с хората. Край на това разединение, на това обиждане“, декларира той.

Председателят на "ДПС-Ново начало" в Ловеч Теодор Арсов призова, който има желание да протестира – да го прави, но без да обижда никого. „Затова сме тук – да приканим към уважение към останалите. Не на омразата!“, заяви той и обяви, че подкрепят своя лидер, а партията обединява, помага на хората и е близо до тях.

Членовете и симпатизантите на "ДПС-Ново начало" бяха издигнали плакати с надписи „Уважавайте, не разделяйте“, „Искаме сигурност и стабилност“, „С вас сме, г-н Пеевски“, „Мафия“, „Който сее ветрове, ще пожъне бури“ и др. Те развяваха българския трибагреник, както и знамената на Европейския съюз и на ДПС.

Митингът приключи с българска народна музика и обща снимка.